Фестиваль "Винная деревня" пройдет в тбилисском парке Мтацминда

На мероприятии, где соберутся производители вина и энофилы, будут представлены вина из таких грузинских регионов, как Имерети, Рачи и Лечхуми

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Фестиваль "Винная деревня", который объединит в одном пространстве производителей вина и его любителей, пройдет в столичном парке Мтацминда 3 июля, сообщают организаторы.

Основная идея фестиваля "Винная деревня" - развитие винного туризма в регионах, популяризация грузинского традиционного кувшинного вина (квеври), повышение уровня винного просвещения в Грузии и культуры потребления.

Фестиваль "Винная деревня" пройдет с 11:00 до 18:00. На этот раз на мероприятии будут представлены вина из Имерети, Рачи и Лечхуми.

Гости, которые хотят посетить фестиваль, должны зарегистрироваться на месте - "за столиком" "Винного клуба".

"Винный клуб" при финансовой поддержке Программы экономической безопасности USAID в течение года реализует образовательный проект по развитию небольших виноделен и регионального винного туризма. Проект на этот раз охватил районы Имерети, Рача и Лечхуми: он включал поиск и консультирование виноделов и малых и средних винодельческих хозяйств в деревнях с большим потенциалом с точки зрения винного и гастрономического туризма. Именно их продукция будет представлена на фестивале "Винная деревня".

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