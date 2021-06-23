Цифровой музей искусства "Пиросмани" появился в Грузии

Теперь произведения искусства со всей Грузии и не только можно будет увидеть на одной виртуальной площадке, которая носит имя гениального грузинского художника-примитивиста

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Первый веб-музей искусства под названием "Пиросмани", который объединит работы художников и мастеров из области изобразительного искусства, открыли в Грузии.

Создатели отмечают, что "Пиросмани" позволит пользователям легко и быстро находить нужного художника в одном пространстве, находить коллекции мастеров и использовать материал в исследовательско-образовательных целях.

"До сих пор не было создано веб-пространства, объединяющего грузинских художников, скульпторов, карикатуристов, дизайнеров, архитекторов, художников всех эпох, жанров и стилей - творцов, работающих в области изобразительного искусства", - говорится на странице музея.

В Цифровом музее "Пиросмани" может опубликовать свои работы, связанные с Грузией, любой желающий. Для этого необходимо передать произведения искусства на оцифровку администрации музея или самому отправить на электронную почту libraryonlineforum@gmail.com фотографии своего произведения. Участие в проекте - бесплатное.

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