Молодое кино: в Тбилиси пройдет Международный студенческий кинофестиваль

В программе фестиваля новые картины молодых режиссеров со всего мира, питчинг и интересные семинары от ведущих экспертов кино

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тринадцатый по счету Международный студенческий кинофестиваль состоится в Тбилиси с 29 июня по 4 июля, сообщают организаторы в Facebook.

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По результатам отбора в конкурсную программу кинофестиваля попали 25 фильмов из 11 стран, включая Израиль, Турцию, Польшу, Францию, Румынию, Швейцарию, Боснию и Герцеговину, Индию, Венгрию, Аргентину, Косово и Грузию.

Фестиваль будет принимать его официальный партнер – столичный кинотеатр "Амирани" (Amirani Cinema), где конкурсная кинопрограмма будет показана на большом экране.

Победители кинопрограммы будут определены в пяти номинациях: гран-при, лучший художественный фильм, лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм и лучшая режиссура.

В рамках студенческого кинофестиваля, помимо конкурсной программы, запланировано несколько индустриальных мероприятий. При поддержке института Гёте 29 и 30 июня состоится воркшоп по развитию сценария, который пройдет под руководством преподавателя Киноакадемии земли Баден-Вюртемберг и Гамбургской медиа-школы (Германия) Клаудии Мессемер.

Также состоится питчинг-форум. А в рамках нового проекта фестиваля "TALK", молодые кинематографисты поделятся своим опытом со студентами и любителями кино. Уже 4 июля в кинотеатре состоится официальная церемония награждения питчинг-форума и победители конкурсной программы.

Фестиваль проводит Тбилисский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального центра кинематографии Грузии.

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