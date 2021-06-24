"Голоса будущего": в Гурии пройдет фестиваль грузинского песнопения

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Ежегодный фестиваль "Голоса будущего" дирижерских школ пройдет в регионе Гурия 25-27 июня, сообщают организаторы.

В трехдневном фестивале примут участие около 200 учеников дирижерских школ из различных районов. Они исполнят традиционные песнопения своих регионов. Концерты пройдут в Центре фольклора Озургети.

В рамках фестиваля также запланированы различные мероприятия для детей в поселке Шекветили на берегу Черного моря. Организаторы обещают устроить и кинопоказы, после которых будут беседы.

"Голоса будущего" впервые прошел в 2019 году в Гурии. В фестивале приняли участие до 400 детей из 11 дирижерских школ. Сегодня в разных районах Грузии действуют 27 дирижерских школ, где каждый может выучить грузинские традиционные песни и песнопения .

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