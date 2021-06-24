Время читать: в столице Грузии открылся книжный фестиваль

Тбилисские библиофилы и не только дождались своего праздника – традиционный книжный фестиваль приглашает на интересные презентация и встречи

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тбилисский XXIII Международный книжный фестиваль стартовал в столичном выставочном центре Expo Georgia – любители книг могут попасть на мероприятие до 27 июня.

В отличие от прошлого года, когда фестиваль пришлось провести на виртуальной площадке в связи со второй волной коронавируса, в этот раз организаторы решились устроить форум в офлайн-формате с учетом всех рекомендаций и со строгим контролем ограничений.

Желающим посетить фестиваль необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Тбилисского международного книжного фестиваля www.tbilisibookfestival.ge. Этим меры необходимы для контроля потока людей в павильонах.

На сайте у пользователей также есть возможность подробно ознакомиться с программой фестиваля. Следует отметить, что фестиваль в этом году гибридный, это значит, что желающие могут приобрести книги онлайн по фестивальной цене.

Традиционно в рамках программы Тбилисского международного книжного фестиваля гости могут посетить презентации новых книг, запланированы встречи читателей с грузинскими авторами, переводчиками, издателями и литературоведами. Планируются панельные дискуссии на актуальные литературные темы с участием грузинских и иностранных спикеров, а также детские познавательные и развлекательные мероприятия.

Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии. По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации.

Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками.

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