Выставка художника Олега Тимченко открылась в Тбилиси

Невероятная мощь и слабость человека перед жизненными трудностями – столичная галерея "Дедика" приглашает на интересную выставку

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Выставка под названием Punctum известного грузинского художника Олега Тимченко пройдет с 24 июня по 4 июля в столичной галерее Dédicace Gallery.

Экспозиция Punctum – это картины, отражающие множество состояний, через которые человек проходит с течением времени. Как поясняют в галерее, Punctum, то есть точку, можно воспринимать по-разному. Это предел или крайняя точка чего-либо, начало, переходный период, ситуации, минуты и сложные ситуации, которые люди преодолевают за всю жизнь.

"Punctum полностью отражает гуманистическую позицию автора. В ее центре всегда человек. Сама же серия изображает процесс, где в романтизированной и отчужденной среде мы видим множество ситуаций, через которые прошел сам Олег Тимченко и достиг максимального состояния, оставшегося неизвестным всем, кроме него", – говорится в анонсе выставке.

Олег Тимченко очень правдиво передает дух современной грузинской столицы. Художник очень многогранен: рисует сказочные и восточные мотивы, урбанистические пейзажи, постеры в стиле поп-арта. Картина Олега Тимченко "Березы" была продана на аукционе Бонема в Лондоне за 10 тысяч фунтов стерлингов.

FB / Олег Тимченко Картина Олега Тимченко

Кроме родной Грузии, у Тимченко были персональные выставки в США, Голландии и Чехии. В групповых экспозициях художник участвовал в России, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, Черногории и Венгрии.

Работы Олега Тимченко хранятся в музеях Грузии, России, Великобритании Германии, Австрии, Венгрии, а также в частных коллекциях по всему миру.

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