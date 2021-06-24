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Олег Тимченко

Выставка художника Олега Тимченко открылась в Тбилиси

photo: Oleg Timchenko / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2406)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210624/252115170/Vystavka-khudozhnika-Olega-Timchenko-otkrylas-v-Tbilisi.html

Невероятная мощь и слабость человека перед жизненными трудностями – столичная галерея "Дедика" приглашает на интересную выставку

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Выставка под названием Punctum известного грузинского художника Олега Тимченко пройдет с 24 июня по 4 июля в столичной галерее Dédicace Gallery. 

Экспозиция Punctum – это картины, отражающие множество состояний, через которые человек проходит с течением времени. Как поясняют в галерее, Punctum, то есть точку, можно воспринимать по-разному. Это предел или крайняя точка чего-либо, начало, переходный период, ситуации, минуты и сложные ситуации, которые люди преодолевают за всю жизнь.

Опубликовано Dédicace Gallery - დედიკას გალერეა Суббота, 19 июня 2021 г.

"Punctum полностью отражает гуманистическую позицию автора. В ее центре всегда человек. Сама же серия изображает процесс, где в романтизированной и отчужденной среде мы видим множество ситуаций, через которые прошел сам Олег Тимченко и достиг максимального состояния, оставшегося неизвестным всем, кроме него", – говорится в анонсе выставке.

Олег Тимченко очень правдиво передает дух современной грузинской столицы. Художник очень многогранен: рисует сказочные и восточные мотивы, урбанистические пейзажи, постеры в стиле поп-арта. Картина Олега Тимченко "Березы" была продана на аукционе Бонема в Лондоне за 10 тысяч фунтов стерлингов.

Картина Олега Тимченко
FB / Олег Тимченко
Картина Олега Тимченко

Кроме родной Грузии, у Тимченко были персональные выставки в США, Голландии и Чехии. В групповых экспозициях художник участвовал в России, Великобритании, Швейцарии, Франции, Германии, Черногории и Венгрии.

Работы Олега Тимченко хранятся в музеях Грузии, России, Великобритании Германии, Австрии, Венгрии, а также в частных коллекциях по всему миру.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2406)

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