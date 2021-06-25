Культовая грузинская драма "Покаяние" возвращается на Каннский кинофестиваль

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Культовая психологическая драма Тенгиза Абуладзе "Покаяние" вновь вернулась на Международный Каннский фестиваль спустя 34 года – грузинский фильм покажут в секции "Каннская классика".

Каннский фестиваль пройдет на набережной Круазет с 6 по 17 июля. Фильмом открытия 74-го Каннского кинофестиваля станет фильм Леоса Каракса "Аннет" с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях.

Мировая премьера "Покаяния" состоялась именно на Каннском кинофестивале в 1987 году. Тогда полнометражная картина взяла три награды – Гран-при, награду FIPRESCI и приз жюри католической церкви для гуманизма. А в 1988 году "Покаяние" было номинировано на "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранноязычный фильм".

Секция "Каннская классика" существует с 2004 года. В этой программе собирают фильмы, показанные ранее и которые теперь зрителю предлагают посмотреть в оцифрованной, отреставрированной версии. Для этого Грузинский киноцентр при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта в 2020 году начал оцифровку фильма – его реставрацию. Оцифровка проводилась в Праге, в чешской студии UPP (Universal Production Partners – Prague), а цветокоррекция и обработка голоса – в Грузии в студии "Фонограф".

"Покаяние" – третий фильм в режиссерской трилогии Абуладзе ("Мольба" - "Древо желания" - "Покаяние"). Лента, снятая еще до начала перестройки в СССР, вышла на экраны в январе 1987 года и практически сразу стала знаковой для мирового кинематографа. В 1988 году фильм был награжден российской премией "Ника" в шести номинациях, в том числе как "Лучший фильм".

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