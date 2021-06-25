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художник Зураб Нижарадзе

Скончался грузинский художник Зураб Нижарадзе

photo: Ministry of Culture, Sports and Youth of Georgia / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2407)
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Из-за его художественного видения и творческой свободы, друзья сравнивали Нижарадзе с Пабло Пикассо и звали его сокращенно "Пико"

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузинский художник Зураб (Пико) Нижарадзе скончался в возрасте 92 лет, сообщает Минкульт.

Зураб Нижарадзе окончил Тбилисскую государственную Академию художеств в 1955 году. С 1964 по 1971 год – преподаватель кафедры живописи Академии художеств, с 1982 по 1987 год работал ректором. Мастер трудился в различных областях живописи: живопись, графика, театр, кино и настенная живопись.

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С 1955 года регулярно принимал участие в выставках. Его работы хранятся в Государственном музее искусств (Тбилиси), Музее театра, музыки, кино и хореографии (Тбилиси), Союзе художников (Тбилиси), Третьяковской галерее (Москва), в частных коллекциях США, Франции, Италии, Германии, Швеции, Греции и других стран.

Зураб Нижарадзе – лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. В 2013 году министерством культуры художнику была присуждена награда "Жрец искусства".

Из-за его художественного видения и творческой свободы, друзья сравнивали Нижарадзе с Пабло Пикассо, и звали его сокращенно "Пико".

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2407)

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