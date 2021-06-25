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Кадры из фильма Что мы видим, когда смотрим на небо

"Увидь впервые в Бакуриани": грузинский курорт приглашает в горы кинематографистов

photo : courtesy of Faraz Fesharaki / DFFB
Культура
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Темы:
Грузинское кино (168)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210625/252125740/Uvid-vpervye-vBakuriani-gruzinskiy-kurort-priglashaet-v-gory-kinematografistov-.html

Горы, чистый воздух и кино - в знаменитом грузинском курорте стартует форум новейшего национального кинематографа

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Известный грузинский горнолыжный курорт Бакуриани 25-30 июня принимает третий по счету кинофорум под названием "Увидь впервые в Бакуриани", говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

По традиции курорт приглашает представителей грузинской киноиндустрии и представляет новейшие фильмы. Показы будут проходить в кинотеатре "Дидвели". Однако из-за ковид-ограничений туда смогут попасть только участники форума.

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© photo: Sputnik /
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Откроет смотр последний фильм грузинского режиссера Зазы Урушадзе "Антон", а завершит - картина Александра Коберидзе "Что мы видим, когда смотрим на небо".

Зрители также увидят такие картины, как "Гостиница мираж" Гурама Бакрадзе, "Каникулы мертвых душ" Котэ Каландадзе и Кеко Челидзе, "Укрощение" Саломе Джаши, "Начало" Дэи Кулумбегашвили, "Мзиури" Кети Мачавариани, "Прости за опоздание" Луки Берадзе и другие фильмы. Всего 17 художественных, документальных и анимационных лент. Запланированы и тематические панельные дискуссии.

Гостями бакурианского кинофорума станут актеры, кинокритики, режиссеры, продюсеры и журналисты. Организаторы мероприятия - киноцентр и боржомский муниципалитет.  

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Темы:
Грузинское кино (168)

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