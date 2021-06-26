17:29 26 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Австрийский музыкант Ману Делаго

Известный австрийский музыкант Ману Делаго выступит в Грузии

photo: @manudelagomusic / Instagram
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2408)
1101
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1a/252135811.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210626/252135846/Izvestnyy-avstriyskiy-muzykant-Manu-Delago-vystupit-v-Gruzii.html

Организаторы также отмечают, что целью парка музыкантов является максимальное поощрение экологических инициатив и выражение этих усилий на языке музыки

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Австрийский музыкант и экоактивист Ману Делаго 14 августа выступит в черноморском курортном городе Батуми (Западная Грузия) в парке музыкантов.

Он посетит Грузию в рамках ReCycling Tour, цель которого – повышение осведомленности об окружающей среде и поощрение "экологически дружественных" туров параллельно с концертными мероприятиями.

Группа Мгзавреби
photo: Mgzavrebi / FB
Группа Mgzavrebi и "Браво" выступят на фестивале "Другой" в Архангельске

Организаторы также отмечают, что целью парка музыкантов является максимальное поощрение экологических инициатив и выражение этих усилий на языке музыки.

Ману Делаго предстанет перед слушателями вместе с группой. Его нынешняя живая Manu Delago Handmade – это универсальный квартет с заметным динамическим спектром между электронными битами и акустическими инструментами, такими как ханг, фагот, скрипка, фортепиано и перкуссия. Его сольная песня Mono Desire была включена в 30 лучших музыкальных клипов на YouTube.

На сегодняшний день Ману выпустил 15 студийных альбомов, в том числе последний, Circadian, выпущенный два года назад. Музыкальная программа в рамках ReCycling Tour в основном состоит из этого альбома, хотя 75-минутный концерт с участием группы включает и другие интересные эпизоды из творческой истории артиста.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2408)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные и спасатели на месте бедствия. Обрушение жилого дома в Майами, США
Катастрофа в Майами - ужасные фото с места обрушения высотного жилого дома
Частный приют для собак в Тбилиси Тамаза Элизбарашвили прекращает работу - видео
Приют для собак Тамаза Элизбарашвили в Тбилиси прекращает работу – видео
Петров пост 2021: календарь питания
Петров пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться