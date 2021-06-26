Известный австрийский музыкант Ману Делаго выступит в Грузии

Организаторы также отмечают, что целью парка музыкантов является максимальное поощрение экологических инициатив и выражение этих усилий на языке музыки

ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Австрийский музыкант и экоактивист Ману Делаго 14 августа выступит в черноморском курортном городе Батуми (Западная Грузия) в парке музыкантов.

Он посетит Грузию в рамках ReCycling Tour, цель которого – повышение осведомленности об окружающей среде и поощрение "экологически дружественных" туров параллельно с концертными мероприятиями.

Организаторы также отмечают, что целью парка музыкантов является максимальное поощрение экологических инициатив и выражение этих усилий на языке музыки.

Ману Делаго предстанет перед слушателями вместе с группой. Его нынешняя живая Manu Delago Handmade – это универсальный квартет с заметным динамическим спектром между электронными битами и акустическими инструментами, такими как ханг, фагот, скрипка, фортепиано и перкуссия. Его сольная песня Mono Desire была включена в 30 лучших музыкальных клипов на YouTube.

На сегодняшний день Ману выпустил 15 студийных альбомов, в том числе последний, Circadian, выпущенный два года назад. Музыкальная программа в рамках ReCycling Tour в основном состоит из этого альбома, хотя 75-минутный концерт с участием группы включает и другие интересные эпизоды из творческой истории артиста.

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