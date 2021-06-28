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Тамта Годуадзе стала лауреатом премии MAD Video Music Awards

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (243)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210628/252152673/Tamta-Goduadze-stala-laureatom-premii-MAD-Video-Music-Awards.html

Грузинка победила в премии с видеоклипом на песню "Den Eisai Edo", которую она исполнила в дуэте с рэпером Mente Fuerte

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Греческая певица грузинского происхождения Тамта Годуадзе (Tamta) победила в одной из номинаций на премии MAD Video Music Awards 2021.

MAD Video Music Awards – ежегодная греческая музыкальная церемония награждения. Премия присуждается за достижения в музыке по результатам голосования телезрителей MAD ​​TV. Ежегодно более 100 тысяч человек голосуют за своих любимых исполнителей, песни и видеоклипы.

Грузинка отличилась на премии, победив в категории MAD Radio Award за свой клип на песню "Den Eisai Edo".

Тамта - родом из Тбилиси, ей 40 лет. В настоящее время она живет и работает в Греции.

Музыкальная карьера Тамты началась, когда девушке было 22 года. Тогда Годуадзе приняла участие в вокальном шоу Super Idol Greece 2004, где заняла второе место. Тогда же Тамта выпустила сингл Eisai To Allo Mou Miso вместе с греческим певцом Ставросом Константину, который стал хитом на радиостанциях страны.

В 2007 году Годуадзе хотела представить Грецию на конкурсе Евровидение. Тамта даже участвовала в отборочном национальном кастинге с собственной песней With Love ("С любовью"), но заняла третье место. Вскоре после этого она выпустила свой дебютный альбом под названием "Тамта".

В 2019 году Тамта представила на "Евровидении" Кипр и заняла 13-е место.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (243)
Теги:
Тамта Годуадзе

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