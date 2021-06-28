Эксперты ЮНЕСКО завершили первый этап работ в грузинском храме Гелати

Повреждение фресок в Гелати продолжается, однако в случае правильного подхода можно остановить процесс, заявил эксперт

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Эксперты ЮНЕСКО завершили первый этап работ в главном храме монастырского комплекса Гелати, заключение специалистов будет готово в середине июля, заявил на совместной с приглашенными иностранными гостями пресс-конференции первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Грузии Каха Сихарулидзе.

По словам архитектора-реставратора Уго Тониетти, будут изучены как повреждения живописи стены, так и положение, возникшее из-за ошибок, допущенных во время перекрытия. Эксперты каждый день поднимались на крышу храма и знакомились с ситуацией, они признались, что ситуация незавидная. Инфильтрация воды продолжается и по сей день, что и вызывает повреждение.

"Мы на этом этапе изучаем положение, чтобы поставить диагноз, почему происходит инфильтрация воды. Думаем, что на определенной части крыши перекрытие старой техникой было заменено новой технологией. На этом этапе мы изучаем, где была допущена ошибка во время изменения", - заявил Тониетти.

Что касается положения внутри храма, фрески, по словам Тониетти, находятся в очень плохом состоянии. По его словам, в Италии пройдут исследования и специалисты должны будут найти выход из положения.

"Все должно быть сделано для того, чтобы исправить ситуацию", - отметил Тониетти.

Специалист по настенной живописи Винченцо Чентани заявил, что повреждение фресок в Гелати продолжается, однако в случае правильного подхода можно остановить процесс.

"У нас есть сорокалетний опыт в консервации и реставрации. Главной причиной возникновения проблем было то, что вода с крыши попала внутрь помещения монастыря. Эта вода вызвала движение солей в стенах, что и повредило краски, живопись", - заявил Чентани, добавив, что больше всего повреждено западное крыло храма.

Эксперты ЮНЕСКО потратили неделю на изучение недостатков работы, выполненной в рамках проекта, разработанного в 2008 году в главном храме Гелати, и на выдачу соответствующих рекомендаций по спасению памятника.

В марте 2020 года черепичная кровля главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси стала протекать, и чтобы уберечь памятник от повреждений, черепичную крышу временно перекрыли жестью. Временная жестяная крыша будет на храме до тех пор, пока поврежденная черепица нижних регистров здания не будет полностью заменена новой, качество которой будет подтверждено лабораторными исследованиями и заключениями экспертов.

Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

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