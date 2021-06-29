"Счастье невозможно поймать" – Резо Габриадзе исполнилось бы 85 лет

Грузия и весь мир в этом году потеряли необыкновенного человека, культовую личность и одного из самых прекрасных художников своего времени – Резо Габриадзе. Сегодня великому мастеру исполнилось бы 85 лет

Sputnik Грузия решил вспомнить и собрать самые сильные и самые мудрые фразы и изречения выдающего грузинского режиссера, сценариста и художника. Резо Леванович, помним и любим!

© photo: Sputnik / Evgenia Novojenina Открытие мультимедийного проекта Резо Габриадзе "Необыкновенная выставка"

"Счастье невозможно поймать: как только вы его поймали – у вас в руках пыль от крыльев бабочки. Счастье ощутимо только в воспоминаниях. Воспоминания обманчивы. Всегда кажется, в прошлом мы были счастливее, конфеты вкуснее, деревья выше", – говорил маэстро.

"В человеке все остается, все, что он видел в жизни, что чувствовал…"

"Шекспир на грузинском языке звучит как абсолютно грузинский автор, наш язык в совершенстве впитал его гены".

"Буду настоящим театром, театр марионеток имеет одно преимущество: актеры не стареют..."

Photo:courtesy of The site of the puppet theater Спектакль "Сталинград". Резо Габриадзе

"Мне кажется, что скорость больше ста километров не позволяет увидеть мир. Лучший транспорт, который был придумал человеком, – карета, в которой ехал Моцарт, и кибитка, в которой ехал Пушкин".

"С актерами надо, как с детьми, у которых температура 39,5".

"Ум – не первое достоинство актера".

"Я художник. Мне надо постоянно что-то делать".

"Пока работаешь, ты все время находишься в тупике. Работа и есть поиск выхода из тупика, его преодоление".

Игорь Оболенский Автограф и рисунки Резо Габриадзе

"Для вдохновения надо иметь длинные волосы, вельветовые брюки и пепел на груди".

"Париж – это немножко Кутаиси".

"Слова стали ничего не значить. Они уже как старые монеты – рисунок стерся".

"Когда Господь спросит человека: "Что ты делал?" – можешь протянуть книгу Сервантеса".

"Жалею, что я не крестьянин, что не с мотыгой стою".

"В вопросах, которые называются "творческими", я стараюсь твердо стоять на ногах".

© photo: Sputnik / Alexey Tikhomirov Резо Габриадзе

"Я, перед тем как начать работу, тщательно изучаю предмет, о котором собираюсь рассказать. Если я хочу нарисовать, например, кувшин, я досконально исследую все, что могу, читаю о кувшинах все, что могу".

"Когда мы говорим о работе, я понимаю, о чем речь, а когда вы спрашиваете про вдохновение, я немного теряюсь".

"Мне лучше работается по утрам. Ночь и вечер обманчивы. Вечером тени длинные, они ломаются о пол, о потолок и снова о пол".

"Я не политик. Eе не надо искать. Она сама найдет вас. Она лезет через окна, через крышу, свистит в замочной дырочке".

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Писатель, режиссер, художник и скульптор Резо Габриадзе

"Когда выговариваешь идею, она теряет энергию".

"В самом искусстве – в нем заключена красота".

"Если я и вижу сны, то я их забываю уже во сне. Утро их рассеивает, наверное".

"Как мне уйти в отпуск? Я же везде себя с собой возьму".

"Если вы хотите закабалить своего сотрудника – подарите ему мобильник, он будет под абсолютным контролем. Над магазином, где продаются мобильники, надо надписать: "Забудь свободу всяк сюда входящий".

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Режиссер Резо Габриадзе дает афтограф после мини-спектакля в БДТ им. Г. А. Товстоногова

"Обычно выросшие без бабушек всегда ходят с кривой улыбкой, они говорят громко, машут руками, садятся с шумом и стараются говорить сами, не дают другим говорить. А люди, которые росли с бабушками, они совсем другие. Они умеют слушать, и они всегда принимают хорошие, понятные и правильные решения. Хотя чаще бывает так, что они не обладают таким умом, но бабушка внесла такую красоту, дала такую силу, что эти люди гораздо ценнее мне, и я ближе сажусь к ним, потому что мне всегда с ними приятно".

"Я часто обращаюсь к детству, мне там хочется жить".

"Старость имеет одно своеобразное свойство – она ищет еще большую древность, чем сама..."



© Sputnik / Alexander Imedashvili Театр марионеток Резо Габриадзе - городские достопримечательности

"Такой зеленый или синий, который вы видели в детстве, такие цвета уже не повторяются. Поиски их в старости очень-очень утомительны. И все же, я эти ищу эти цвета моего города".

"Мечта моя исполнилась – я вернулся в живописи и скульптуре, и уже навсегда. Я благодарен судьбе, куклам и маленькому коллективу, шуршащему в темных уголках старинного здания".

"Нет, родные, – печально произнес он. – Небо видит, что когда в обществе не знают точно, сколько раз перед кем надо приседать, то не к чему стремиться и нечего желать. А когда нечего желать, то и смысла жизни нет, ибо желание – топливо движения жизни. Прощайте! – и он захлопнул крышку" (Кин-дза-дза).

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