"Счастье невозможно поймать" – Резо Габриадзе исполнилось бы 85 лет

Sputnik Грузия решил вспомнить и собрать самые сильные и самые мудрые фразы и изречения выдающего грузинского режиссера, сценариста и художника. Резо Леванович, помним и любим!

"Счастье невозможно поймать: как только вы его поймали – у вас в руках пыль от крыльев бабочки. Счастье ощутимо только в воспоминаниях. Воспоминания обманчивы. Всегда кажется, в прошлом мы были счастливее, конфеты вкуснее, деревья выше", – говорил маэстро.

"В человеке все остается, все, что он видел в жизни, что чувствовал…"

"Шекспир на грузинском языке звучит как абсолютно грузинский автор, наш язык в совершенстве впитал его гены".

"Буду настоящим театром, театр марионеток имеет одно преимущество: актеры не стареют..."

Спектакль "Сталинград". Резо Габриадзе