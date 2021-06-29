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Дом князя Васила Габашвили

"Тбилиси пал сто раз и…": в столице Грузии открывается выставка об истории города

© Sputnik / Levan Avlabreli
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2410)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210629/252160232/Tbilisi-pal-sto-raz-i-v-stolitse-Gruzii-otkryvaetsya-vystavka-ob-istorii-goroda.html

История грузинской столицы глазами известных художников – музей "Карвасла" приглашает на интересую выставку

ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. Выставка об истории столицы "Тбилиси пал сто раз и…" открывается в Музее "Карвасла" 30 июня, говорится в сообщении Национального музея в Facebook.

В двух выставочных залах музея будут представлены 50 работ на тему исторических переломных моментов Тбилиси, знаковых сражениях и о том, как город множество раз восстанавливал свой облик.

Олег Тимченко
photo: Oleg Timchenko / FB
Выставка художника Олега Тимченко открылась в Тбилиси

Посетители смогут увидеть в одном зале работы Ладо Гудиашвили, Зелимхана Гоголашвили, Шалвы Макашвили, Давида Дзнеладзе, Аполлона Кутателадзе и полотна других живописцев, которые рассказывают о битвах Тбилиси до XIX века.

Во втором зале будут представлены работы Элене Ахвледиани, Гиго Габашвили, Мосе и Ираклия Тоидзе, Давида Гвелесиани, Александра Цимакуридзе и других. Эти картины расскажут о том, как столица каждый раз восстанавливалась, с ее архитектурой, улицами и знаменитыми видами.

"Эти живописные работы, хранящиеся в коллекции Музея истории Тбилиси, позволяют нам увидеть многовековую борьбу за Тбилиси в историческом и эстетическом разрезе, и в то же время уникальный облик уцелевшей столицы, созданный смешением разных культур", – говорится в сообщении организаторов.

Цель проекта – представить широкому обществу фондовые материалы, которые знакомят с разнообразной историей Тбилиси, интерес к которой не иссекает. Выставка продлится до 15 сентября.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2410)

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