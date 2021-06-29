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Майкл Джексон - Парк музыкантов

Новый музыкальный эко-проект "Пробуждение" запускают в Грузии

© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210629/252163406/Novyy-muzykalnyy-eko-proekt-Probuzhdenie-zapuskayut-v-Gruzii.html

Что может быть лучше чистого воздуха и музыки? Правильно - парк музыкантов. Именно здесь в середине лета стартует эко-проект "Пробуждение"

ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. Проект под названием "Пробуждение", который объединяет в себе музыку и заботу об окружающей среде, пройдет в курортном поселке Шекветили (Гурия) в середине июля, говорится в сообщении организаторов в Facebook.

Организаторами проекта являются концертный зал Black Sea Arena и Парк музыкантов. Всех подробностей и лайн-ап "Пробуждения" автора пока не выдают, но известно, что хедлайнером проекта станет австрийский музыкант и экоактивист Ману Делаго.

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© Sputnik / STRINGER
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Делаго предстанет перед слушателями вместе с группой в Парке музыкантов 14 августа. Его бэнд Manu Delago Handmade – это универсальный квартет с заметным динамическим спектром между электронными битами и акустическими инструментами, такими как ханг, фагот, скрипка, фортепиано и перкуссия. Его сольная песня Mono Desire была включена в 30 лучших музыкальных клипов на YouTube.

Идею проекта "Пробуждение" авторы задумки поясняют так: "Наше желание - пробудить во всех людях, в первую очередь, желание изменить себя, разбудить в нас другую энергию и передать главный посыл о том, что мы должны заботиться друг о друге и об окружающей среде, так как планета Земля - наш единственный дом", - сказала менеджер проектов парка музыкантов Цици Иашвили.

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