Имя Резо Габриадзе дали кинобиблиотеке в столице Грузии

Отныне имя культового грузинского художника, сценариста и режиссера будет носить тбилисская кинобиблиотека

ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. Имя выдающегося грузинского художника, режиссера и сценариста Резо Габриадзе, которому сегодня исполнилось бы 85 лет, дали в столице Грузии кинобиблиотеке при Национальной парламентской библиотеке.

На церемонии открытия кинобиблиотеки присутствовал сын Резо Габриадзе – режиссер Лео Габриадзе, а также директор библиотеки, писатель и телеведущий Георгий Кекелидзе.

Открытие кинобиблиотеки специально приурочили к 85-летию со дня рождения мастера. Теперь в уголке Габриадзе размещены его архивные материалы, афиши и произведения.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценарий к более чем к 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими "Не горюй!", "Мимино", "Кин-дза-дза".

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.

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