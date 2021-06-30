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Кадр из фильма Смерть Отара

Мировая премьера фильма "Смерть Отара" пройдет на фестивале в Карловых Варах

photo: Otar's Death / FB
Культура
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Темы:
Грузинское кино (169)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210630/252170486/Mirovaya-premera-filma-Smert-Otara-proydet-na-festivale-v-Karlovykh-Varakh.html

Драма рассказывают историю двух семей, которые оказываются в центре конфликта из-за страшной автокатастрофы

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Мировая премьера фильма "Смерть Отара" грузинского режиссера Сосо Блиадзе состоится на Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Кинобиблиотека имени Резо Габриадзе в столице Грузии
photo: National Library of Georgia / FB
Имя Резо Габриадзе дали кинобиблиотеке в столице Грузии

Международный кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Ежегодно на фестивале представлено более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых на церемонии закрытия традиционно награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом". 

На фестивале грузинский фильм представлен в конкурсной секции THE EAST OF THE WEST. Сам фестиваль будет проходить с 20 по 28 августа.

"Смерть Отара" – история о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.

В фильме также снялись Ива Кимеридзе, Димитрий Татишвили, Нанка Калатозишвили и другие.

Картина "Смерть Отара" является копродукцией трех стран – Грузии, Германии и Литвы. Режиссер Сосо Блиадзе также выступил в качестве сценариста фильма.

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Темы:
Грузинское кино (169)

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