Мировая премьера фильма "Смерть Отара" пройдет на фестивале в Карловых Варах

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Мировая премьера фильма "Смерть Отара" грузинского режиссера Сосо Блиадзе состоится на Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Ежегодно на фестивале представлено более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых на церемонии закрытия традиционно награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом".

На фестивале грузинский фильм представлен в конкурсной секции THE EAST OF THE WEST. Сам фестиваль будет проходить с 20 по 28 августа.

"Смерть Отара" – история о двух семьях, которые пересекаются из-за одного несчастного случая. Шестнадцатилетний Отар случайно сбивает на машине человека, семья которого требует больших денег, чтобы не посадить подростка в тюрьму. Мать Отара, роль которой исполняет актриса Нуца Кухианидзе, усиленно начинает поиск денег, чтобы спасти сына.

В фильме также снялись Ива Кимеридзе, Димитрий Татишвили, Нанка Калатозишвили и другие.

Картина "Смерть Отара" является копродукцией трех стран – Грузии, Германии и Литвы. Режиссер Сосо Блиадзе также выступил в качестве сценариста фильма.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.