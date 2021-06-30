Грузино-немецкий проект фильма "Гондола" получил финансирование "Евримажа"

Режиссером фильма выступит немецкий кинорежиссер Файт Хельмер, который является автором фильмов "Абсурдистан", "Каспийская невеста", "Найти... и полюбить"

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Грузино-немецкий проект фильма "Гондола" получил финансирование на 162-й сессии европейского фонда "Евримаж", говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.

"Евримаж" (Eurimages) — европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, созданный при Совете Европы в 1988 году.

Фонд занимается помощью в создании копродукции, поддержкой кинотеатрального показа, частичной компенсацией затрат на перевод фильмов в цифровой формат, а также способствует дистрибуции картин.

Согласно решению "Евримаж", на 163-й рабочей сессии было профинансировано 49 кинопроектов на сумму 10,8 миллиона евро, в том числе производство грузино-немецкого проекта "Гондола".

Режиссером фильма является немецкий кинорежиссер Файт Хельмер ("Абсурдистан", "Каспийская невеста", "Найти... и полюбить"), а копродюсером Циако Абесадзе. Съемки запланированы в Грузии, в частности в районе Хуло, в Аджарии.

Грузия стала членом Евримажа в 2011 году. В течение этих лет кинофонд уже поддержал 17 грузинских фильмов и копродукций. Для финансирования полнометражных картин было передано более 3,3 миллиона евро. С 2019 года должность представителя Грузии в Евримаже занимает режиссер, сценарист и актриса Нино Киртадзе.

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