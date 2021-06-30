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Джаз музыкант играет на саксофоне

Фестиваль джазовой музыки Mid-Summer Night Jazz Festival пройдет в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2412)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210630/252173242/Festival-dzhazovoy-muzyki-Mid-Summer-Night-Jazz-Festival-proydet-v-Tbilisi.html

Джаз под открытым небом в исполнении самых известных исполнителей этого жанра - сад Арто приглашает на интересный фестиваль

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Фестиваль Mid-Summer Night Jazz Festival во второй раз пройдет в столичном саду Арто со 2 по 4 июля, сообщают организаторы.

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© Sputnik / STRINGER
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Mid-Summer Night Jazz Festival соберет до 80 известных музыкантов: на трехдневном фестивале выступят грузинские исполнители, признанные за рубежом.

В лайн-апе фестиваля заявлены такие известные музыканты и исполнители джаз-музыки, как Майя Бараташвили, Бека Гочиашвили, Папуна Шарикадзе, композитор Дато Эвгенидзе, Резо Кикнадзе, Лаша Деисадзе, группа "Квинтесенсс" и многие другие.

Организаторами фестиваля являются Союз музыкантов ZMG-ART и Тбилисский государственный театр киноактера имени Михаила Туманишвили. Мероприятие проходит при поддержке мэрии Тбилиси.

Место и время встречи - проспект Давида Агмашенебели №103, в 19:00.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2412)

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