Фестиваль джазовой музыки Mid-Summer Night Jazz Festival пройдет в Тбилиси

Джаз под открытым небом в исполнении самых известных исполнителей этого жанра - сад Арто приглашает на интересный фестиваль

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Фестиваль Mid-Summer Night Jazz Festival во второй раз пройдет в столичном саду Арто со 2 по 4 июля, сообщают организаторы.

Mid-Summer Night Jazz Festival соберет до 80 известных музыкантов: на трехдневном фестивале выступят грузинские исполнители, признанные за рубежом.

В лайн-апе фестиваля заявлены такие известные музыканты и исполнители джаз-музыки, как Майя Бараташвили, Бека Гочиашвили, Папуна Шарикадзе, композитор Дато Эвгенидзе, Резо Кикнадзе, Лаша Деисадзе, группа "Квинтесенсс" и многие другие.

Организаторами фестиваля являются Союз музыкантов ZMG-ART и Тбилисский государственный театр киноактера имени Михаила Туманишвили. Мероприятие проходит при поддержке мэрии Тбилиси.

Место и время встречи - проспект Давида Агмашенебели №103, в 19:00.

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