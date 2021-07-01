Знаменитый грузинский ансамбль "Сухишвили" даст серию летних концертов

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Национальный балет Грузии "Сухишвили" готовит серию летних концертов – представления знаменитого коллектива пройдут на открытой сцене "Такара" в пригороде Тбилиси 4-7 и 24-27 июля, говорится в сообщении ансамбля.

Известный танцевальный ансамбль откроет летний сезон особенной программой и новинками, отмечают в анонсе выступлений. Начало всех концертов 21:00.

s 'სუხიშვილების' ანსამბლის ძირითადი შემადგენლობა წარმოგიდგენთ ილიკო სუხიშვილი უმცროსის მიერ დადგმულ ცეკვებს. 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27 ივლისი 21:00 👉ბილეთები: http://tkt.ge/Sukhishvilebi ღია-სცენა 'თაკარა' 📍 https://goo.gl/maps/AgYDJazPysmBkxx69 სუხიშვილების მესამე თაობა #Sukhishvili #სუხიშვილები Опубликовано სუხიშვილები - Sukhishvilebi Понедельник, 28 июня 2021 г.

Основатели "Сухишвили" – профессиональные танцоры, супруги Илико Сухишвили и Нино Рамишвили – начали возрождать грузинский танцевальный фольклор сразу после Второй мировой войны. Грузинский национальный балет им. Сухишвили и Рамишвили был основан в 1945 году. Это был первый профессиональный ансамбль в Грузии, на примере которого создавались все последующие.

photo: Sukhishvilebi / FB Национальный балет Грузии "Сухишвили"

Сегодня всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года художественным руководителем ансамбля является Илико Сухишвили-младший, а директором – Нино Сухишвили.

Ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета". Но, несмотря на это, по сути, это грузинская национальная хореография – поставленные ансамблем танцы основаны на грузинском фольклоре.

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