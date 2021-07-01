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Первая экспертная лаборатория произведений искусства появится в Грузии

© photo: Sputnik
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2415)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210701/252187290/Pervaya-ekspertnaya-laboratoriya-proizvedeniy-iskusstva-poyavitsya-v-Gruzii-.html

В новом центре, аналога которому нет ни в стране, ни во всем Закавказье, будут проводиться комплексные экспертные исследования произведений искусства

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Министерство культуры Грузии создает первую государственную экспертную лабораторию произведений искусства.

Ее создание начнется благодаря сотрудничеству с Фондом Ираклия Парджиани. Меморандум о сотрудничестве подписали министр культуры Тея Цулукиани и председатель фонда Михаил Джикия.

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photo: Sukhishvilebi / FB
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Меморандум предусматривает тесное сотрудничество сторон в создании художественной лаборатории в Грузии - в ней будут проводиться комплексные экспертные исследования произведений искусства и соответствующие исследовательские процессы.

По словам Теи Цулукиани, подобной услуги в Грузии и во всем Закавказье еще не было. "При содействии Фонда Парджиани мы впервые создадим в Грузии государственную лабораторию, которая будет заниматься исследованиями, экспертизой произведений искусства и проводить комплексные исследовательские работы, включая аутентификацию", - сказала министр культуры.

Фонд Ираклия Парджиани, выдающегося художника ХХ века, был основан в 2020 году дочерью художника Софи Парджиани. Целью фонда, наряду с продвижением работ художника в Грузии и за рубежом, является управление и защита авторских прав художника. Этой цели и служит создание исследовательского центра произведений искусства.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2415)

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