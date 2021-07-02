Бразильская певица Саломе Де Баия выступит в Грузии

Де Баия стала более популярной в 1998 году, когда она начала сотрудничать с Бобом Синклером и они выпустили сборник Sun Sun на лейбле Sony

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Проживающая в Париже известная бразильская певица Саломе Де Баия (Salome De Bahia) откроет своим концертом проект "Пробуждение" в курортном поселке Шекветили (Гурия) 7 августа, сообщают организаторы.

Организаторами проекта, объединяющего музыку и заботу об окружающей среде, являются концертный зал Black Sea Arena и Парк музыкантов. Всех подробностей и лайн-ап "Пробуждения" авторы пока не выдают, но известно, что хедлайнером проекта станет австрийский музыкант и экоактивист Ману Делаго.

Саломе Де Баия уже приезжала в Грузию в 2018 году, тогда она выступила в Батуми. На этот раз концерт состоится в парке музыкантов.

Карьера Саломе Де Баия стартовала в Бразилии в 1957 году. Однако певице не удалось записать ни одной песни, которая бы принесла ей успех до 1979 года. В надежде быть услышанной Саломе пела на частных мероприятиях, в барах и ресторанах.

В 1994 году Саломе перебралась в Париж, где встретила французского диджея и продюсера Боба Синклера. Именно Синклер, которого Де Баия покорила своим голосом и умением исполнять песни различных жанров, таких как босса-нова, сальса, джаз и даже электронная музыка, помог Саломе стать знаменитой.

В 1995 году, вместе с группой The Reminiscence Quartet Саломе и Синклер записали альбом Psychodelico, с которым группа путешествовала по всему миру и открыла фестиваль Jazz Bop в Брайтоне. В 1998 году, Саломе и Синклер выпустили сборник Sun Sun с Sony Records. Также Саломе исполнила песню Стиви Уандера "Another Star", которую записали под названием "Outro Lugar" (1999). Песня вошла в альбом Brasil, записанный в 2005 году с лейблами Yellow Productions Recordings/Tommy Boy Entertainment.

В альбоме смешались такие стили, как самба, сальса, мамбо, босса-нова и современная клубная музыка. Brasil стал последним студийным альбомом певицы. Однако Саломе Де Баия продолжает записывать песни, выпускать синглы и EP, а также активно концертировать по всему миру.

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