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Тбилисский государственный театр оперы и балета им. Захария Палиашвили

"Опера-гала": Тбилисский театр Палиашвили приглашает на вечер оперной музыки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2417)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210702/252197303/Opera-gala-Tbilisskiy-teatr-Paliashvili-priglashaet-na-vecher-opernoy-muzyki.html

Вечер, на котором можно будет насладиться шедеврами мировой оперной музыки, пройдет в грузинской столице

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. "Опера-гала" пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 17 июля, сообщают организаторы.

Саломе Де Баия
photo: Salome de Bahia / FB
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В программе вечера - сцены из знаменитых опер "Набукко", "Силы судьбы", "Трубадур", "Дон Карлос", "Макбет", "Риголетто" и "Аида" Джузеппе Верди.

Также на вечере прозвучат фрагменты из оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Кармен" Жоржа Бизе, "Лакме" Лео Делиба и "Сельская честь" Пьетро Масканьи.

Оркестр будет играть под управлением дирижеров Зазы Азмаипарашвили, Давида Мукерия, Кахи Соломнишвили и Левана Джагаева. Начало в 19:00.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2417)

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