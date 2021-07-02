"Опера-гала": Тбилисский театр Палиашвили приглашает на вечер оперной музыки

Вечер, на котором можно будет насладиться шедеврами мировой оперной музыки, пройдет в грузинской столице

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. "Опера-гала" пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили 17 июля, сообщают организаторы.

В программе вечера - сцены из знаменитых опер "Набукко", "Силы судьбы", "Трубадур", "Дон Карлос", "Макбет", "Риголетто" и "Аида" Джузеппе Верди.

Также на вечере прозвучат фрагменты из оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Кармен" Жоржа Бизе, "Лакме" Лео Делиба и "Сельская честь" Пьетро Масканьи.

Оркестр будет играть под управлением дирижеров Зазы Азмаипарашвили, Давида Мукерия, Кахи Соломнишвили и Левана Джагаева. Начало в 19:00.

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