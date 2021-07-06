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Оформление зрительского зала в драматическом театре им. Шота Руставели

Международный пасхальный фестиваль открывается в Тбилиси

© Sputnik / Denis Aslanov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2418)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210706/252230743/Mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival--Ot-Paskhi-do-Vozneseniya-otkryvaetsya-v-Tbilisi.html

Грузинский фестиваль фокусируется на повышении интереса молодежи к классической, оперной и церковной музыке

ТБИЛИСИ, 6 июл— Sputnik. Шестнадцатый по счету Международный музыкальный пасхальный фестиваль открывается 6 июля на сцене Малого зала Тбилисского государственного драматического театра им. Ш. Руставели, сообщают организаторы.

Мероприятие, которое не смогли провести на Пасху из-за ковид-ограничений, откроется концертом известного грузинского пианиста и художественного советника фестиваля Александра Корсантия. Вместе с музыкантом на сцене выступят солисты - скрипач Теймураз Джаиани и виолончелист Александр Чиджавадзе.

На вечере пройдет премьера - впервые прозвучит произведение композитора Гии Канчели "Мидельхайм" (Middelhaim). 

"Мидельхайм" - это название антверпенского госпиталя, врачи которого не раз спасали жизнь маэстро. Именно антверпенским врачам посвящено одно из последних сочинений композитора — "Мидельхайм", существующее в двух версиях.

Первая, камерная (2016) - ее и исполнят в Тбилиси. 17 августа 2018-го на фестивале в Сьоне (Швейцария) впервые прозвучала вторая версия — для фортепианного трио и струнного оркестра.

Джаз музыкант играет на саксофоне
© Sputnik / STRINGER
Фестиваль джазовой музыки Mid-Summer Night Jazz Festival пройдет в Тбилиси

Международный музыкальный фестиваль "От Пасхи до Вознесения" основан в 2006 году Международным благотворительным фондом Католикос-Патриарха всея Грузии совместно с фондом Акакия Рамишвили "Традиция и инновация".

Художественным руководителем фестиваля является проживающая в Италии известная грузинская оперная певица Иано Тамар Алибегашвили, художественный советник же мероприятия – пианист Александр Корсантия из США.

Проект является неотъемлемой частью культурной жизни Грузии. Цель фестиваля – популяризация творчества грузинских исполнителей и повышение интереса молодежи к классической, оперной и церковной музыке.

В 2021 году фестиваль проходит при поддержке мэрии Тбилиси.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2418)

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