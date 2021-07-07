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Концерт грузинской певицы Нани Брегвадзе

Нани Брегвадзе даст сольный концерт на свое 85-летие

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2419)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210707/252237482/Nani-Bregvadze-dast-solnyy-kontsert-na-svoe-85-letie.html

Трудно поверить, что культовой грузинской певице в этом году исполняется 85 лет – Нани Георгиевна по-прежнему прекрасна и на сцене и вне ее

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Легендарная грузинская певица Нани Брегвадзе даст сольный концерт на свой 85-летний юбилей в поместье князей Чавчавадзе в селе Цинандали (регион Кахети) 21 июля.

На вечере артистке будет аккомпанировать пианист, дирижер и композитор Николоз Рачвели.

Нани Брегвадзе выступает на церемонии награждения званием Почетный тбилисец. Исполняются произведения Гии Канчели
photo : Tbilisi City Hall / FB
Нани Брегвадзе выступает на церемонии награждения званием "Почетный тбилисец". Исполняются произведения Гии Канчели

Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала в 1956 году.

В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру.

Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других.

Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча".

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2419)
Теги:
концерт, Грузия, Нани Брегвадзе

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