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Игра на фортепиано

Серия концертов классической музыки пройдет в регионах и столице Грузии

© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2420)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210707/252244302/Seriya-kontsertov-klassicheskoy-muzyki-proydet-v-regionakh-i-stolitse-Gruzii-.html

Проект предлагает слушателям познавательные лекции-концерты и знакомит молодежь с миром классической музыки

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Концерты классической музыки пройдут в регионах и Тбилиси с 11 июля - они состоятся в рамках проекта "Концерты классической музыки в альтернативных пространствах в регионах и столице Грузии", сообщает Первый канал.

Цель проекта - дать молодежи, живущей в регионах Грузии, доступ к классической музыке, заинтересовать ею молодое поколение и развить культуру слушания. Музыканты будут рассказывать аудитории о музыкантах, композиторах, эпохах, произведениях или инструментах. Эти мероприятия будут иметь интерактивную и познавательно-развлекательную форму.

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© Sputnik / STRINGER
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Ожидается, что выступления пройдут в Самегрело, Гурии и Кахети. Всего будет проведено 23 концерта. Проект стартует 11 июля в Зугдиди и Хоби, 12 июля переедет в Цаленджиха и Чхороцку, 13 июля мероприятия состоятся в Сенаки и Абаше, а 14 июля тур в Самегрело завершится в Поти. Продолжится проект 15 июля в Гурийском районе, Ланчхути и Чохатаури, а 16 июля музыканты посетят Озургети.

С 20 июля "Концерты классической музыки в альтернативных пространствах в регионах и столицах Грузии" проведут в регионе Кахети, а именно в Сагареджо и Дедоплисцкаро, 21 июля - в Сигнахи и Лагодехи, а 22 июля - в Ахмета.

В проекте участвуют Тбилисский молодежный оркестр с руководителями Мирианом Хухунаишвили и Мишей Мдинарадзе, а также струнный квартет "Ибери" и Тбилисский хор девушек под руководством Омара Бурдули. По словам авторов задумки, музыканты, участвующие в проекте, отбираются не только по их профессиональному уровню, но и по уже имеющемуся опыту работы с детьми.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2420)
Теги:
концерты, концерт, Грузия, Тбилиси, Гурия, Кахети

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