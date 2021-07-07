Серия концертов классической музыки пройдет в регионах и столице Грузии

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Концерты классической музыки пройдут в регионах и Тбилиси с 11 июля - они состоятся в рамках проекта "Концерты классической музыки в альтернативных пространствах в регионах и столице Грузии", сообщает Первый канал.

Цель проекта - дать молодежи, живущей в регионах Грузии, доступ к классической музыке, заинтересовать ею молодое поколение и развить культуру слушания. Музыканты будут рассказывать аудитории о музыкантах, композиторах, эпохах, произведениях или инструментах. Эти мероприятия будут иметь интерактивную и познавательно-развлекательную форму.

Ожидается, что выступления пройдут в Самегрело, Гурии и Кахети. Всего будет проведено 23 концерта. Проект стартует 11 июля в Зугдиди и Хоби, 12 июля переедет в Цаленджиха и Чхороцку, 13 июля мероприятия состоятся в Сенаки и Абаше, а 14 июля тур в Самегрело завершится в Поти. Продолжится проект 15 июля в Гурийском районе, Ланчхути и Чохатаури, а 16 июля музыканты посетят Озургети.

С 20 июля "Концерты классической музыки в альтернативных пространствах в регионах и столицах Грузии" проведут в регионе Кахети, а именно в Сагареджо и Дедоплисцкаро, 21 июля - в Сигнахи и Лагодехи, а 22 июля - в Ахмета.

В проекте участвуют Тбилисский молодежный оркестр с руководителями Мирианом Хухунаишвили и Мишей Мдинарадзе, а также струнный квартет "Ибери" и Тбилисский хор девушек под руководством Омара Бурдули. По словам авторов задумки, музыканты, участвующие в проекте, отбираются не только по их профессиональному уровню, но и по уже имеющемуся опыту работы с детьми.

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