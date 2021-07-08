Международный фестиваль короткометражного кино пройдет в Сванети

Головокружительные горы и кино – край Сванети приглашает грузинских киноманов и не только на интересное событие

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Международный фестиваль короткометражных фильмов пройдет в высокогорном краю Сванети, а именно в Местия, с 15 по 19 сентября, сообщают организаторы.

Фестиваль объединит в себе две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на тему гор.

Помимо конкурсной программы, на смотре будет представлена специальная секция для европейских партнеров, а также категория картин киностудии "Грузинский фильм" – в ней покажут известные анимационные фильмы. В рамках этой секции реставратор фильмов Элия Парсаданашвили расскажет публике о том, как сейчас восстанавливают и реставрируют кинофильмы.

В финале фестивале выявят Лучшую короткометражную киноленту и Лучший фильм на тему гор, а также обладателей особенных призов – Лучшая киномузыка, Лучшее кинохудожество и Специальный приз жюри. Всем победителям вручат призы.

"Для нас, организаторов фестиваля, популяризация нашей страны стоит на первом месте. И для этого мы решили назвать призы фильмов горной тематики именем альпиниста Михаила Хергиани. И тем самым еще раз почтить память этого гениального человека и удивительного спортсмена", – сказала основатель фестиваля Хатуна Хунадзе.

Оценивать фильмы будет профессиональное жюри в составе грузинских и иностранных профессионалов.

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