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Встречи с писателями и спортсменами: в парке Мзиури пройдет книжный фли-маркет

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Культура
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"Уимблдон", финал чемпионата Европы и море литературы - Тбилиси приглашает на книжный фли-маркет в Мзиури

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Второй по счету книжный фли-маркет, главной темой которого на этот раз будет спорт, пройдет в столичном парке Мзиури в воскресенье, 11 июля, об этом сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Екатерина Тогонидзе
photo: Ekaterina Togonidze / FB
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По словам градоначальника, на фли-маркете будут продаваться как новые, так и старые литературные издания. Там же будут представлены сувениры книжной тематики, вещи ручной работы и спортивные инвентари.

"Как вы знаете, в этот день проходят два важнейших спортивных события: финальное противостояние "Уимблдона" и финал чемпионата Европы. Оба события будут транслироваться на большом экране. Это значит, что мы дадим возможность гостям фли-маркета в течение дня насладиться книгами и спортивными противостояниями, находясь на природе", - сказал мэр столицы на заседании правительства.

Каладзе отметил, что гости ярмарки также смогут встретиться с любимыми спортсменами и писателями, посмотреть матчи и поговорить о литературе. Прямую трансляцию с фли-маркета будет вести Первый канал.

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