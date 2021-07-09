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Центр фольклора в столице Грузии

Масштабный фольклорный фестиваль "Народные вечера" проходит в Грузии

photo: Folklore Centre / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2421)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210709/252261869/Masshtabnyy-folklornyy-festival-Narodnye-vechera-prokhodit-v-Gruzii.html

Концерты проходят на разных локациях – в скверах, церквях, в этнографических домах-музеях и на стадионах разных городов и деревень

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Фестиваль фольклорного центра "Народные вечера" проходит в разных городах и селах Грузии, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

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© Sputnik / Viktor Kaminsky
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В музыкальном фестивале принимают участие 18 фольклорных и 16 семейных ансамблей, а также три индивидуальных исполнителя.

"Народные вечера" проходят на разных локациях – в скверах, церквях, этнографических домах-музеях, на стадионах разных городов и деревень.

По инициативе Фольклорного центра и поддержке министерства культуры, спорта и по делам молодежи летние концерты будут проходить до конца августа.

В проект включены разные районы Грузии – Шида Картли, Квемо Картли, Гурия, Аджария, Кахети и Самегрело.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2421)

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