Масштабный фольклорный фестиваль "Народные вечера" проходит в Грузии

Концерты проходят на разных локациях – в скверах, церквях, в этнографических домах-музеях и на стадионах разных городов и деревень

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Фестиваль фольклорного центра "Народные вечера" проходит в разных городах и селах Грузии, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

В музыкальном фестивале принимают участие 18 фольклорных и 16 семейных ансамблей, а также три индивидуальных исполнителя.

"Народные вечера" проходят на разных локациях – в скверах, церквях, этнографических домах-музеях, на стадионах разных городов и деревень.

По инициативе Фольклорного центра и поддержке министерства культуры, спорта и по делам молодежи летние концерты будут проходить до конца августа.

В проект включены разные районы Грузии – Шида Картли, Квемо Картли, Гурия, Аджария, Кахети и Самегрело.

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