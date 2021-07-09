Масштабный фольклорный фестиваль "Народные вечера" проходит в Грузии

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Фестиваль фольклорного центра "Народные вечера" проходит в разных городах и селах Грузии, говорится в сообщении организаторов мероприятия.
В музыкальном фестивале принимают участие 18 фольклорных и 16 семейных ансамблей, а также три индивидуальных исполнителя.
"Народные вечера" проходят на разных локациях – в скверах, церквях, этнографических домах-музеях, на стадионах разных городов и деревень.
По инициативе Фольклорного центра и поддержке министерства культуры, спорта и по делам молодежи летние концерты будут проходить до конца августа.
В проект включены разные районы Грузии – Шида Картли, Квемо Картли, Гурия, Аджария, Кахети и Самегрело.
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