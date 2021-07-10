В Тетрицкаро обнаружили изделия среднего бронзового века

Изделия, найденные в могильном кургане, были датированы XXI-XX веками до нашей эры

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Артефакты среднего бронзового века – изделия из золота, керамики, а также гробницы – нашли в муниципалитете Тетрицкаро (регион Квемо Картли) во время раскопок.

Изделия, найденные в могильном кургане, были датированы XXI-XX веками до нашей эры.

Предварительные исследования, пробная обработка и планирование реставрационных проектов проходит в реставрационно-исследовательской лаборатории археологических и этнографических материалов Грузинского национального музея имени Симона Джанашия.

Исследовательскими и реставрационными процессами руководит заведующая лабораторией, доктор Нино Кебуладзе.

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