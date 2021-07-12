Музыкальный фестиваль Iare пройдет в Рустави

Звезды грузинской электронной и клубной сцен соберутся в городе Рустави - посещение всех концертов свободное

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Музыкальный фестиваль Iare Festival с участием грузинский диджеев пройдет в городе Рустави (регион Квемо-Картли) 16 и 17 июля, сообщают организаторы в соцсети Facebook.

Iare Festival – это серия фестивальных мероприятий, которые будут проходить по всей Грузии. В рамках фестиваля город Рустави примет первые мероприятия, на которых выступят ведущие артисты локальной электронной сцены.

В первый день фестиваля – 16 июля, в парке Рустави сыграют такие артисты, как The Forest, Chikovani и Mind Static. На следующий день - исполнители Jorjick, Michailo, а также кутаисский проект Petit Astronaute.

Посещение фестивальных концертов свободное.

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