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Зекари

Фестиваль электронной музыки пройдет на западе Грузии

photo: Haerze Fest / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2423)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210712/252296850/Festival-elektronnoy-muzyki-proydet-na-zapade-Gruzii.html

Музыка и танцы в горах, а еще ярмарки, йога и стрельба из лука - Грузия приглашает на необычный фестиваль

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Фестиваль электронной музыки "Haerze" ("На воздухе") пройдет в ущелье Зекари (регион Имерети) 23-24 июля, сообщают организаторы.

"Зекари – это зеленая зона, окруженная горами Саирме, там, где есть свобода, чистый воздух, музыка и отдых составляют единое целое", - говорится в анонсе феста.

Гости фестиваля смогут посетить три сцены – главную, внутреннюю и сцену Red Bull. Также фестиваль предлагает различные интересные мероприятия, на которых можно будет заняться йогой, пострелять из лука, принять участие в спортивных мероприятиях и многое другое.

Кроме этого, организаторы приготовят зону для палаток, объектов питания, баров и даже выставки-продажи.

Что касается артистов, то на сценах фестиваля выступят Boyd Schidt, Skyra Gio Jakeli, Michailo, Generali Minerali, Gabumia, L9, Jorjick, Yanamaste, Sumo, Zapa и другие.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2423)

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