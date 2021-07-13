Оппозиционный депутат станет замглавы комитета культуры парламента Грузии

Чхеидзе внес значительный вклад в развитие жанра критики современной литературы в Грузии, отмечают его коллеги. Кроме того, он автор научных трудов и исследователь древних культур, Библии и арабской литературы

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение", писатель и ученый Ростом Чхеидзе займет пост заместителя председателя комитета культуры.

Члены комитета на заседании проголосовали и единогласно утвердили его кандидатуру. В свою очередь, Чхаидзе поблагодарил коллег за поддержку и выразил готовность к сотрудничеству.

"Благодарю за поддержку и уверен, что наши отношения будут полноценными, как и положено сотрудничеству. Сейчас очень важные времена. У нас много энергии, и мы должны использовать эту энергию до конца", - заявил Чхеидзе.

Депутат Кети Думбадзе заострила внимание на роли Чхеидзе в исследовании и критике современной литературы.

"Было бы неловко не сказать несколько слов о господине Чхеидзе. Также было бы неловко сказать много слов похвалы в его адрес. Но то, что сегодня существует литературный процесс и существуют исследования и критика современной литературы, в этом огромная роль и заслуга господина Чхеидзе", - отметила Думбадзе.

Ростом Чхеидзе - писатель и ученый. Окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета по специальности семитские языки. Он - исследователь древних культур, Библии и арабской литературы. Автор многочисленных монографий, литературно-критических статей и эссе, а также пьес и художественно-документальных книг, в том числе множества биографических романов.

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