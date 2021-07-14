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Музыка, книги и археология: Минкульт Грузии объявил конкурсы на финансирования проектов

© CC BY 2.0 / antony griffiths / piano
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2425)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210714/252318754/Muzyka-knigi-i-arkheologiya-Minkult-Gruzii-obyavil-konkursy-na-finansirovaniya-proektov.html

Музыкальные конкурсы, поддержка издательского бизнеса и археологических проектов - на чем сфокусируется в этот раз финансовая помощь ведомства

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи вновь объявило о проведении конкурсов для финансирования различных проектов.

В списке ведомства указаны девять конкурсов, среди которых конкурс "Новая грузинская книга" для поддержки издательского сектора – на него выделяется 50 тысяч лари (15,9 тысячи долларов). Для поддержки международных вокальных конкурсов и мастер-классов планируется выделить 100 тысяч лари (31,9 тысячи долларов).

Центр фольклора в столице Грузии
photo: Folklore Centre / FB
Масштабный фольклорный фестиваль "Народные вечера" проходит в Грузии

Ожидается содействие Минкульта Международному конкурсу музыкантов-исполнителей – на него рассчитано 25 тысяч лари (7,9 тысячи долларов). Министерство поддержит проведение международных фестивалей, на конкурс выделено 253 тысячи лари (80,7 тысячи долларов), обновит в музыкальных училищах инструменты, выделив 700 тысяч лари (223,3 тысячи долларов), а также поддержит проведение национального конкурса для молодых пианистов – его бюджет составляет 20 тысяч лари (6,3 тысячи долларов).

Помимо этого, планируется поддержка образования молодых талантливых художников – выделено 100 тысяч лари (31,9 тысячи лари), конкурс на продвижение фестивалей и международных мастер-классов, на это выделили 300 тысяч лари (95,7 тысячи долларов), и конкурс "Археология вместе с молодежью", на него выделили 10 тысяч лари (3,1 тысячи долларов).

Конкурсные заявки будут приниматься с 14 июля 2021 года по 23 июля 2021 года в 12:00 в министерстве по адресу: Тбилиси, ул. Набережная N4 в материальной форме или по официальной электронной почте ведомства - info@culture.gov.ge.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2425)

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