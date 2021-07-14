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Грузинский сыр - дорогие сорта

Фестиваль сыра пройдет в Тбилиси в июле

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210714/252320095/Festival-syra-proydet-v-Tbilisi-v-iyule.html

Самые вкусные и свежие сыры, а еще перформансы и музыка - столичный парк Мтацминда приглашает на вкусный фестиваль

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Ежегодный фестиваль грузинского сыра примет тбилисский парк Мтацминда в воскресенье, 25 июля, сообщают организаторы.

На главной площади столичного парка Мтацминда гости смогут попробовать разные сорта сыра, представленные опытными производителями и компаниями.

Опубликовано მთაწმინდის პარკი • Mtatsminda Park Понедельник, 12 июля 2021 г.

Организаторы обещают на мероприятии множество различных перформансов, дегустаций и выставку-продажу. Помимо этого, традиционно, праздник будет сопровождать приятная музыка.

Ученые установили, что история производства сыра в Грузии насчитывает 8 тысяч лет. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 14 видов сыра: дамбал хачо, чоги, сыр тенили, калти, коби, аджарский члечили, месхури чечили, мегрельский сулугуни, сулугуни, сванский сулугуни, гуда, тушинский гуда, сыр имеретинский, грузинский сыр.

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Теги:
Грузия, Фестиваль сыра, Сыр, Сыр

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