Фестиваль сыра пройдет в Тбилиси в июле

Самые вкусные и свежие сыры, а еще перформансы и музыка - столичный парк Мтацминда приглашает на вкусный фестиваль

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Ежегодный фестиваль грузинского сыра примет тбилисский парк Мтацминда в воскресенье, 25 июля, сообщают организаторы.

На главной площади столичного парка Мтацминда гости смогут попробовать разные сорта сыра, представленные опытными производителями и компаниями.

Организаторы обещают на мероприятии множество различных перформансов, дегустаций и выставку-продажу. Помимо этого, традиционно, праздник будет сопровождать приятная музыка.

Ученые установили, что история производства сыра в Грузии насчитывает 8 тысяч лет. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 14 видов сыра: дамбал хачо, чоги, сыр тенили, калти, коби, аджарский члечили, месхури чечили, мегрельский сулугуни, сулугуни, сванский сулугуни, гуда, тушинский гуда, сыр имеретинский, грузинский сыр.

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