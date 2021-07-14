Писательница из Грузии стала обладательницей Премии Исаака Бабеля

Тинатин Мжаванадзе называют гуру грузинской гастрономии, а еще писательница колоритно пишет о солнечной Грузии и ее людях

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузинская писательница Тинатин Мжаванадзе стала обладательницей I Премии Исаака Бабеля - итоги конкурса объявлены на официальном сайте премии.

Одесская международная литературная премия имени Исаака Бабеля учреждена Всемирным клубом одесситов. Задумана с целью выявления и поддержки лучших образцов современной художественной словесности в жанре рассказа (новеллы), написанных на русском языке в Украине, России и других странах мира.

Второе место присуждено писателю из Украины Александру Володарскому, а третье - уроженцу Кыргызстана Владимиру Лидскому. Дипломантами премии стали Дария Алавидзе (Канада), Екатерина Блынская (Россия), Денис Гуцко, Дарья Зверева (Россия), Владислав Шамрай (Украина) и Юрий Шипневский (Украина).

Все рассказы – победители Премии будут переведены на украинский язык и предложены к публикации в литературных журналах и альманахах Украины.

Тинатин Мжаванадзе - филолог и журналист, живет в Тбилиси. Является автором книг "Лето, бабушка и я", "А также их родители", "Самолет улетит без меня", "Лобио, сациви, хачапури, или Грузия со вкусом", "Грузинская домашняя кухня" и "Сихарули. Рецепт грузинского счастья".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.