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Девушка читает книгу в библиотеке

Писательница из Грузии стала обладательницей Премии Исаака Бабеля

photo: Pixabay / jarmoluk
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2426)
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https://sputnik-georgia.ru/culture/20210714/252320419/Pisatelnitsa-iz-Gruzii-stala-obladatelnitsey-Premii-Isaaka-Babelya.html

Тинатин Мжаванадзе называют гуру грузинской гастрономии, а еще писательница колоритно пишет о солнечной Грузии и ее людях

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузинская писательница Тинатин Мжаванадзе стала обладательницей I Премии Исаака Бабеля - итоги конкурса объявлены на официальном сайте премии.

Одесская международная литературная премия имени Исаака Бабеля учреждена Всемирным клубом одесситов. Задумана с целью выявления и поддержки лучших образцов современной художественной словесности в жанре рассказа (новеллы), написанных на русском языке в Украине, России и других странах мира.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Второе место присуждено писателю из Украины Александру Володарскому, а третье - уроженцу Кыргызстана Владимиру Лидскому. Дипломантами премии стали Дария Алавидзе (Канада), Екатерина Блынская (Россия), Денис Гуцко, Дарья Зверева (Россия), Владислав Шамрай (Украина) и Юрий Шипневский (Украина).

Все рассказы – победители Премии будут переведены на украинский язык и предложены к публикации в литературных журналах и альманахах Украины.

Тинатин Мжаванадзе - филолог и журналист, живет в Тбилиси. Является автором книг "Лето, бабушка и я", "А также их родители", "Самолет улетит без меня", "Лобио, сациви, хачапури, или Грузия со вкусом", "Грузинская домашняя кухня" и "Сихарули. Рецепт грузинского счастья".

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2426)

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