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Потийский порт

Международный музыкальный фестиваль SWING пройдет на западе Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2429)
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Sputnik Грузия
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В трехдневном музыкальном фестивале примут участие до 70 грузинских и зарубежных артистов электронной музыки

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Масштабный музыкальный фестиваль SWING пройдет на побережье черноморского города Поти (Самегрело - Земо Сванетии) с 30 июля по 1 августа.

Местиа Сванетия - сванские башни на фоне гор
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Цель фестиваля – объединить грузинских и зарубежных артистов и способствовать развитию местной электронной сцены. Авторы проекта намерены показать преимущества географического положения древнего портового города, а также внести свой вклад в культурное и экономическое развитие региона.

Фестиваль, который пройдет при поддержке мэрии Поти и частного сектора, состоится на пляже, недалеко от Золотого озера. Фестивальная зона сочетает в себе эвкалиптовый лес, Золотое озеро и экзотические постройки.

В течение трех дней около 70 грузинских и зарубежных артистов будут выступать на трех сценах. Помимо иностранных артистов, особое внимание уделяется выступлению грузинских музыкантов.

Организаторы фестиваля учли и ковид-рекомендации. На территории феста будет обустроена "зеленая зона", где можно будет сделать быстрый тест на коронавирус, или же представить результаты теста, сделанные в течение последних 24 часов.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2429)
Теги:
Электронная музыка, Поти

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