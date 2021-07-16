Выставка сокровищ Помпеи открывается в Вани

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Сокровища Помпеи будут выставлены в отреставрированном археологическом музее Вани – выставка открывается в субботу, 17 июля.
"Жизнь и смерть - великие Помпеи" - так называется экспозиция, которая впервые в Грузии расскажет историю древнеримского города Помпеи.
#17ივლისიდან #გამოფენა #მოდიმუზეუმში 🎉 გამოფენა “სიცოცხლე და სიკვდილი - დიდებული პომპეი” ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმში...Опубликовано ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი • Vani Archaeological Museum Четверг, 15 июля 2021 г.
Экспозиция предлагает зрителю познакомиться с повседневной жизнью древнего города, разрушенного извержением вулкана две тысячи лет назад. На выставке представлены такие артефакты, как керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.
Выставка организована посольством Италии и Национальным музеем Грузии в сотрудничестве с итальянской компанией Glocal Project Consulting. Проект является продолжением выставочных инициатив, которые проводились в последние годы при поддержке посольства Италии и добились беспрецедентного успеха – эти выставки посетили 250 000 посетителей.
Выставка будет открыта в Вани до середины сентября, после чего переедет в столицу Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.