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Выставка Жизнь и смерть - великие Помпеи

Выставка сокровищ Помпеи открывается в Вани

photo: courtesy of Georgian National Museum
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2430)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210716/252337342/Vystavka-sokrovisch-Pompei-otkryvaetsya-v-Vani.html

"Жизнь и смерть – великие Помпеи" – так называется экспозиция, которая впервые в Грузии расскажет историю древнеримского города Помпеи

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Сокровища Помпеи будут выставлены в отреставрированном археологическом музее Вани – выставка открывается в субботу, 17 июля.

"Жизнь и смерть - великие Помпеи" - так называется экспозиция, которая впервые в Грузии расскажет историю древнеримского города Помпеи.

#17ივლისიდან #გამოფენა #მოდიმუზეუმში 🎉 გამოფენა “სიცოცხლე და სიკვდილი - დიდებული პომპეი” ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმში...

Опубликовано ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი • Vani Archaeological Museum Четверг, 15 июля 2021 г.

Экспозиция предлагает зрителю познакомиться с повседневной жизнью древнего города, разрушенного извержением вулкана две тысячи лет назад. На выставке представлены такие артефакты, как керамика, предметы быта, украшения, архитектурный декор, скульптуры и фрески, которые когда-то украшали стены старинных городских домов.

Выставка организована посольством Италии и Национальным музеем Грузии в сотрудничестве с итальянской компанией Glocal Project Consulting. Проект является продолжением выставочных инициатив, которые проводились в последние годы при поддержке посольства Италии и добились беспрецедентного успеха – эти выставки посетили 250 000 посетителей.

Выставка будет открыта в Вани до середины сентября, после чего переедет в столицу Грузии.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2430)

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