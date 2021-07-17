Музей искусств Грузии переедет с площади Свободы

К 5 августа будет найдено здание размещения сотрудников и экспонатов музея, а полностью музей в него переедет 5 февраля 2022 года

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Здание Музея искусств Грузии на площади Свободы рядом со сквером Пушкина полностью опустеет к 5 февраля 2022 года, говорится в сообщении министерства культуры.

Министр культуры уже утвердила план эвакуации музея, согласно которому к 5 августа будет найдено здание размещения сотрудников и экспонатов музея, а полностью музей в него переедет 5 февраля 2022 года.

Оба флигеля старого здания – на улице Гудиашвили и на улице Пушкина – снесут, так как из-за деформации, накопления подземных вод и несоответствия требованиям сейсмической безопасности они не подлежат восстановлению.

По данным министерства культуры, из всего здания возможно только сохранение центрального входа.

Согласно плану министерства культуры, в новом здании сделают ремонт для безопасного хранения фондов музея, и только после этого перенесут коллекции. В сентябре 2021 года из музея в первую очередь вынесут коллекцию тканей и вышивок, а в последнюю – золотой фонд музея.

Из-за аварийного состояния здания музея министр культуры 4 июля объявила о переходе музея на чрезвычайное положение и созвала группу экспертов для оценки состояния самых ценных экспонатов для последующей транспортировки.

Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1848 году.

Самый ценный экспонат – золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).

Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.

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