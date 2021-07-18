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Праздничный стол с грузинскими блюдами и вином

Японская компания заинтересовалась грузинской национальной кухней

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Sputnik Грузия
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Цыпленок в чесночно-сливочном соусе будут продавать в одной упаковке с рисом, и перед подачей на стол продукт достаточно разогреть в микроволновой печи

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Выпуск полуфабриката грузинского блюда "Шкмерули" начинает крупный производитель продуктов питания Marumiya, сообщает посольство Грузии в Японии.

"Еще одна японская компания, Marumiya по согласованию с посольством Грузии начала производство грузинского блюда, полуфабриката "Шкмерули", — сказано в сообщении дипломатического представительства.

Праздничный стол с грузинскими блюдами и вином
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В меню сети ресторанов фаст-фуда в Японии внесли грузинское блюдо

Marumiya — компания 70-летней историей, которая известна прежде всего как производитель фурикаке — традиционной японской приправы для риса.

С 5 августа 2021 года "Шкмерули" от Marumiya появится на полках японских супермакетов. Цыпленок в чесночно-сливочном соусе будут продавать в одной упаковке с рисом. Перед употреблением продукт достаточно разогреть в микроволновой печи.

Шкмерули – жареный цыпленок в сливочно-чесночном соусе. Блюдо родом из горного села Шкмери в регионе Рача.

В начале декабря 2019 года шкмерули появилось в меню одной из крупнейшей в Японии сети ресторанов быстрого питания Matsuya. Грузинское блюдо было сезонным предложением, но из-за большого спроса позицию оставили в основном меню.

Блюда грузинской кухни
Photo: courtesy of Another Georgia
Грузинская традиционная кухня вновь попала в центр внимания мировых СМИ

При запуске нового продукта производители делают акцент на том, что шкмерули – это национальное блюдо Грузии, страны с невероятно красивой природой, древней винодельческой культурой и уникальной кухней.

Согласно рейтингу ведущей газеты страны Nikkei, шкмерули попало в список продуктов, ставших "хитом" в Японии по итогам первой половины 2020 года. Более того, "шкмерули" оказалось одним из четырех слов, которые японские интернет-пользователи чаще всего искали в поисковой системе Yahoo.

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Теги:
Япония, Грузия, Грузинская кухня

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