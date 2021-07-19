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Оперная певица Анита Рачвелишвили

Почему оперная певица Анита Рачвелишвили временно ушла со сцены

photo: Anita Rachvelishvili Official / FB
Культура
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2432)
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Причина временной паузы это, пожалуй, самое приятное, что могло случиться с грузинской оперной певицей

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили (меццо-сопрано) на время ушла со сцены в связи с беременностью, об этом дива рассказала на своей официальной Facebook-странице.

Рачвелишвили провела свой последний концерт до декрета на пятом месяце беременности – это был ее дебют в старейшем оперном театре Европы в Неаполе Teatro San Carlo.

Опубликовано Teatro San Carlo Воскресенье, 18 июля 2021 г.

"Это был мой дебют в Teatro San Carlo и я никогда не забуду этот абсолютно волшебный вечер! Именно этот вечер, я обожаю пение и театр! Все было абсолютно идеально, и мы все были счастливы и рады этой невероятной ночи", – написала певица.

Рачвелишвили отметила, что ждет девочку, которая родится в конце ноября, а вернуться к работе оперная певица планирует уже в январе.

Чем известна Анита Рачвелишвили?

Анита Рачвелишвили родилась в Тбилиси. Обучалась игре на фортепиано в школе им. Мухрана Мачавариани, а вокалу – в Консерватории им. Вано Сараджишвили. В Грузии Рачвелишвили дебютировала на сцене Тбилисского театра оперы и балета, исполнив партии Маддалены в "Риголетто" Верди и Ольги в "Евгении Онегине" Чайковского. Осенью 2006 года певицу приняли в труппу театра, а через год ее пригласили на учебу в Академию миланского театра La Scala.

Анита Рачвелишвили
photo: Slow Mo / FB
Анита Рачвелишвили

На международной арене Анита Рачвелишвили стала известна 7 декабря 2009 года, на открытии сезона в La Scala, где исполнила заглавную партию в опере "Кармен".

Дебютный спектакль певицы на европейской сцене прошел с огромным успехом и транслировался телеканалами всего мира. В 2011 году певица дебютировала на сцене нью-йоркского Carnegie Hall в партии Принцессы де Буйон в опере Чилеа "Адриенна Лекуврер". В 2017 году за исполнение партии Далилы в опере "Самсон и Далила" Сен-Санса Рачвелишвили была удостоена звания "Лучшая певица" премии Bachtrack Opera Awards.

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2432)
Теги:
Грузия, Анита Рачвелишвили

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