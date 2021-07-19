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Актриса Катерина Грэхэм

Американская актриса Катерина Грэхэм появилась в платье от грузинского бренда

photo: katgraham / Instagram
Культура
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (428)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210719/252358994/Amerikanskaya-aktrisa-Katerina-Grekhem-poyavilas-v-plate-ot-gruzinskogo-brenda.html

Нежно, стильно и элегантно – какой грузинский бренд выбрала для выхода в свет известная американская актриса, певица и модель Катерина Грэм

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Известная американская актриса и певица Катерина Грэхэм (Kat Graham) вышла в свет в платье от грузинского бренда Materiel.

Грэхэм отправилась на ужин бренда LorealParis в Каннах, выбрав для этого мероприятия атласное платье бежевого цвета. Платье интересно благодаря своему "сложному" крою, а также двойным длинным рукавам.

Судя по всему, сама актриса любит и знает о грузинском бренде Materiel, ведь свой пост она подписала так: "В трех моих любимых – Materieltblisi, Jacqmues и Midnight00", – написала Грэхэм о брендах, которые она предпочла в этот вечер.

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Публикация от Kat Graham (@katgraham)

В настоящее время Matériel объединяет трех грузинских дизайнеров: Лику Читая, Тико Паксашвили и Александа Ахалкацишвили, которые представляют свои коллекции в магазинах компании.

Свою первую швейную фабрику грузинский модный бренд Matériel открыл в Тбилиси в феврале 2017 года, однако работает на грузинском рынке с 2003 года. Компания Matériel представляет на рынке продукты двух марок – одежда премиум-класса продается под брендом Matériel, а сегмент, ориентированный на аудиторию со средними доходами, называется DOTS.

В настоящее время продукция Matériel представлена не только на местном рынке. Одежду от грузинского бренда покупают в Швейцарии, США, Австралии, Южной Корее, России, Италии, Китае, Армении, Катаре, Кувейте и на Украине.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (428)

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