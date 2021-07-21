"Создала целую эпоху" - Каладзе поздравил Нани Брегвадзе с днем рождения

Выдающаяся певица, королева романса Нани Брегвадзе сегодня получает несметное количество поздравлений и пожеланий радовать нас своим неподражаемым талантом еще многие годы

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Нани Брегвадзе создала целую эпоху и своим творчеством познакомила мир с Грузией, с этими словами мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил легендарную певицу с юбилеем.

Известной эстрадной певице, народной артистке Грузии Нани Брегвадзе, которую по праву называют "королевой романса", 21 июля исполнилось 85 лет.

"Сегодня день рождения народной артистки, королевы сцены – Нани Брегвадзе. Госпожа Нани действительно создала эпоху и своим творчеством познакомила мир с Грузией. Высокое искусство исполнения, из-за которого ее ценят как грузинские, так и зарубежные слушатели, сделало госпожу Нани послом нашей страны, и она уже давно является неизменным лицом грузинской культуры. Хочу пожелать ей долголетия, здоровья и благополучия", - написал Каладзе на своей странице в соцсети.

Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала с 1956 года.

В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Реро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру.

Артистка также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других.

Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре широко известные песни и романсы: "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук", "Только раз бывает в жизни встреча".

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