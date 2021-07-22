Здание Музея искусств в Тбилиси практически не подлежит восстановлению - Минкультуры

Музей искусств действительно переезжает в другое место, поскольку его нынешнее здание находится в аварийном состоянии и восстановлению практически не подлежит, заявляют в Минкультуры Грузии

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Министерство культуры Грузии вынуждено перенести Музей искусств в другое место, поскольку его здание находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению.

Ранее ведомство опубликовало заявление, в котором говорилось, что оба флигеля старого здания – на улице Гудиашвили и на улице Пушкина – снесут, поскольку из-за деформации, накопления подземных вод и несоответствия требованиям сейсмической безопасности они не подлежат восстановлению, а из всего здания возможно только сохранение центрального входа. Позже один из телеканалов сообщил, что министерство планирует снести весь музей, что и было опровергнуто Минкультом.

В Минкульте отмечают, что, по заключению экспертизы, проведенной министерством в июле этого года, здание музея находится в наихудшем состоянии. Подчеркивается, что укрепление флигеля здания по улице Гудиашвили будет связано с очень большими техническими трудностями и затратами.

В ведомстве заявляют: на флигеле по улице Пушкина наблюдаются большие отклонения, деформация и изломы несущих конструкций, не позволяющие поддерживать и укреплять эту часть здания, можно укрепить только центральный вход в здание. В здании также нет антисейсмических поясов ни на крыше мезонина, ни на уровне кровли, поэтому оно не соответствует основным сейсмическим нормам.

"В связи с этой сложной ситуацией, с целью создания безопасных условий для сотрудников музея и сохранения уникальных фондов, хранящихся в музее, министр культуры, спорта и молодежи Грузии 15 июля утвердил особый режим управления Музеем искусств. Согласно этому плану, министерство намерено спасти уникальные экспонаты, хранящиеся в музее, а не демонтировать музей, как сказано в ложной информации", - поясняют в министерстве.

Министр культуры уже утвердила план эвакуации музея, согласно которому к 5 августа для него будет подыскано новое здание, в которое он переедет 5 февраля 2022 года.

Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии, построенном в 1835 году.

Самый ценный экспонат – золотой крест царицы Тамар с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).

Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и богатейшее собрание картин великого грузинского художника Нико Пиросмани.

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