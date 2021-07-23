16:20 23 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6787
  • 100 RUB4.2265
  • USD3.1191
Поиск
Тбилисский театр оперы и балета, после реставрации

Театр оперы и балета Тбилиси отметит 150-летие композитора Закария Палиашвили

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2439)
3910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/17/252398968.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210723/252400657/Teatr-opery-i-baleta-Tbilisi-otmetit-150-letie-kompozitora-Zakariya-Paliashvili.html

Театр отметит крупный юбилей композитора, имя которого он носит, прекрасным концертом, посвященным бессмертным произведениям Закария Палиашвили

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Тбилисский театр оперы и балета отметит 150-летие выдающего грузинского композитора Закария Палиашвили концертом.

На сцене 23 июля прозвучат фрагменты из опер Палиашвили "Абесалом и Этери", "Даиси", "Латавра". Участвовать в вечере будет и Национальный балет "Сухишвили", а также хор и оркестр театра оперы и балета. В качестве хорового дирижера перед зрителями предстанет Автандил Чхенкели.

Я вам нравлюсь? Большое спасибо! - откровенное интервью Нани Брегвадзе
video : Sputnik / Alex Shlamov
"Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе

Закария Палиашвили – грузинский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, крупнейший представитель грузинской классической музыки.

Палиашвили родился в Кутаиси в семье певчего церковного хора. Семья была многодетной. Любопытно, что 6 из 18 детей стали профессиональными музыкантами. Музыкальное образование Закария получил в школе при католическом костеле, там он научился пению и игре на органе. Также брал уроки фортепиано у Ф. Мизандари. После переезда семьи в Тифлис занимался в музыкальном училище по классу валторны.

После Палиашвили учился в Московской консерватории по классу композиции Танеева. Занятия с Танеевым сблизили Захария Петровича с русской музыкальной культурой и способствовали развитию его композиторского мастерства.

Палиашвили был одним из основателей Грузинского филармонического общества, а также возглавил хор, оркестр и музыкальную школу, созданные при этом обществе в 1908-1917 годах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2439)
Теги:
Тбилисский театр оперы и балета, Захарий Палиашвили

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Германия - последствия наводнения
Разрушения в Германии после сильного наводнения - фото
Военный летчик о новом российском истребителе Су-75 Шах и мат - видео
Военный летчик о новом российском истребителе Су-75 "Шах и мат" - видео
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Олимпиада в Токио: расписание выступлений сборной Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться