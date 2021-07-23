Театр оперы и балета Тбилиси отметит 150-летие композитора Закария Палиашвили

Театр отметит крупный юбилей композитора, имя которого он носит, прекрасным концертом, посвященным бессмертным произведениям Закария Палиашвили

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Тбилисский театр оперы и балета отметит 150-летие выдающего грузинского композитора Закария Палиашвили концертом.

На сцене 23 июля прозвучат фрагменты из опер Палиашвили "Абесалом и Этери", "Даиси", "Латавра". Участвовать в вечере будет и Национальный балет "Сухишвили", а также хор и оркестр театра оперы и балета. В качестве хорового дирижера перед зрителями предстанет Автандил Чхенкели.

Закария Палиашвили – грузинский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель, крупнейший представитель грузинской классической музыки.

Палиашвили родился в Кутаиси в семье певчего церковного хора. Семья была многодетной. Любопытно, что 6 из 18 детей стали профессиональными музыкантами. Музыкальное образование Закария получил в школе при католическом костеле, там он научился пению и игре на органе. Также брал уроки фортепиано у Ф. Мизандари. После переезда семьи в Тифлис занимался в музыкальном училище по классу валторны.

После Палиашвили учился в Московской консерватории по классу композиции Танеева. Занятия с Танеевым сблизили Захария Петровича с русской музыкальной культурой и способствовали развитию его композиторского мастерства.

Палиашвили был одним из основателей Грузинского филармонического общества, а также возглавил хор, оркестр и музыкальную школу, созданные при этом обществе в 1908-1917 годах.

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