Четыре заповедника Грузии внесены список Всемирного наследия ЮНЕСКО

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Четыре заповедника Грузии - Колхидский национальный парк, Национальный парк Мтирала, охраняемые территории Кобулети и охраняемые территории Кинтриши, внесены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, сообщается на странице ЮНЕСКО в Twitter.

"Тропические леса и водно-болотные угодья Колхети внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Браво!" - говорится в публикации.

Грузия обратилась в ЮНЕСКО с просьбой признать памятниками национальные парки Мтирала и Колхети и охраняемые территории Кинтриши и Кобулети. Все эти территории находятся у черноморского побережья на территории древней Колхиды.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, это важное событие не только для Грузии, но и для всего Кавказа.

"Впервые в истории Грузии четырем охраняемым территориям Грузии: национальным паркам Мтирала и Колхети, а также охраняемым территориям Кинтриши и Кобулети присвоен статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это важное событие не только для страны, но и для региона. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО являются наиболее важной частью Кавказского экорегиона и бассейна Черного моря", - написал Гарибашвили.

Как подчеркнул премьер, это поможет повысить осведомленность жителей других стран о Грузии, развить экотуризм, привлечь иностранных гостей в страну.

В список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО попадают уникальные территории, которые важно сохранить в первозданном виде. Сейчас в списке более 200 памятников природы.

Колхидский национальный парк Грузии расположен в регионе Самегрело - Земо Сванети на западе страны в Колхидской низменности. Парк охватывает прибрежные районы на востоке Черного моря и бассейн озера Палеостоми.

В состав парка входят Колхидские болота, являющиеся остатком реликтовой тропической и субтропической экосистемы, существовавшей в Евразии 10 миллионов лет назад. В парке находятся места зимовья некоторых перелетных птиц, для большинства из которых он является промежуточной остановкой. В парке обитают вальдшнеп, кроншнеп, хохлатая чернеть, белолобый гусь, лебедь-кликун, лебедь-шипун, кудрявый пеликан, большой подорлик, колхидский фазан. Кроме того, 16 видов млекопитающих являются для парка эндемичными, в том числе восточноевропейский еж, кавказский крот и несколько видов летучих мышей.

Национальный парк Мтирала находится в 25 км от Батуми и отличается уникальным биомногообразием. Мтирала (в переводе с грузинского – "плачущий") такое название получил из-за частых дождей. Необычный ландшафт, утопающая в зелени природа, удивительные водопады, чистый воздух – это далеко не все, чем покоряет этот парк.

В парке "Мтирала" растут уникальные растения, не имеющие аналогов во всем мире, а также обитают разные животные, в том числе барсук, ласка, волк, заяц-русак, белка, кавказская саламандра и другие

Охраняемые территории Кобулети были созданы для сохранения уникальных водно-болотных экосистем международного значения, особенно мест обитания водоплавающих птиц, как ценного природного наследия. Эти торфяники расположены в Аджарской Автономной Республике и включают северо-восточную часть прибрежной равнины Кобулети, отличающейся разнообразием водоплавающих птиц и растений.

Охраняемые территории Кинтриши расположены в Аджарии, в ущелье реки Кинтриши и в центре села Цхемловани и горы Хино. В заповеднике сохранилось много эндемичных и реликтовых видов растений третичного периода.

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