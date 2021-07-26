ДНК человека, волка и бизона нашли в почве пещеры Сацурблиа

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Геномы человека, волка и бизона были найдены в почве пещеры Сацурблиа (региона Имерети), говорится в сообщении Национального музея Грузии.

В научном журнале Current Biology опубликовалась статья на основе совместных исследований научных институтов Грузии, Австрии, Великобритании, Дании, Ирландии и Израиля. В статье описывается ядерное и митохондриальное ДНК человека и млекопитающих в пещере Сацурблиа 25 тысяч лет назад.

Исследование основано на результатах анализа материала Грузинского национального музея в 2012-2017 годах, полученного международной экспедицией по изучению цхалтубинского каменного века. Международная группа ученых использовала инновационный метод и смогла выделить богатый ДНК-материал в окружающей среде.

Статья, опубликованная в Current Biology, описывает результаты декодирования ДНК, полученные из пещерной почвы, описывая историю трех популяций млекопитающих.

В сообщении отмечается, что этот новый метод доказал, что даже при отсутствии костного материала можно получить экологический геном. Анализ подтвердил, что образец SAT29 представляет собой вымерший человеческий ген, сыгравший важную роль в генетике современного населения Западной Европы.

Чтобы проверить результаты, ученые сравнили костный материал человека, найденный в пещере Дзудзуана, и пришли к выводу, что эти два человека имеют одинаковые генетические характеристики. Это исследование еще раз подтвердило, что основная популяция на Евразийском континенте в послеледниковый период несет ген Южного Кавказа.

В ходе исследования была выявлена ​​наследственная линия вымерших кавказских волков и собак, а также ген европейского бизона, унаследованный от современного вида. Результаты предоставляют новые данные об истории генетики трех млекопитающих позднего плейстоцена (верхний палеолит) и описывают результаты использования "shotgun" метода секвенирования ДНК в почве, который дает больше информации о нашем предке и его филогенетических связях.

Отмечается, что Южный Кавказ, считающийся перекрестком человеческих культур, еще раз доказал свое географическое, культурное и историческое влияние на историю древнего мира.

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