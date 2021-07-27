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Батуми - вид на старую центральную часть города

В Батуми откроется киномузей имени сценариста "Отца солдата"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Культура
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/culture/20210727/252435586/V-Batumi-otkroetsya-kinomuzey-imeni-stsenarista-Ottsa-soldata.html

Будущий музей будет открыт в старинном доме, имеющем статус памятника культурного наследия

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Киномузей имени Сулико Жгенти, который написал сценарий к культовому фильму "Отец солдата", открывается в Батуми, говорится в сообщении киноакадемии Грузии.

Обустройство музея начнется в этом году на улице Хуло в центре старого Батуми. Будущий музей будет в старинном доме, имеющем статус памятника культурного наследия.

"В приморских городах мира как будто тенденция иметь музеи кино. Батуми действительно заслуживает такого музейного пространства", – сказала дочь сценариста Олико Жгенти.

Авторы проекта и концепции музея – Олико и Кетеван Жгенти.

Артист Серго Закариадзе (слева) и режиссер-постановщик Резо Чхеидзе (справа) во время съемок фильма Отец солдата.
© photo: Sputnik
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Инициатива открытия музея кино Сулико Жгенти в Батуми была озвучена 22 июня 2020 года на мероприятии, посвященном 95-летию со дня рождения кинодраматурга. Проект поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Проект финансируется из бюджета Аджарской Автономной Республики.

Сулико Жгенти родился в Грузии 22 июня 1925 года. Во время Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, служил в морских десантных частях, был тяжело ранен.

После преподавал грузинский язык в школе, печатал рассказы и очерки в грузинских газетах. В 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Написал сценарии к фильмам "Рача, любовь моя", "Тепло твоих рук", "Саженцы", "Сибирский дед", "Не все кометы гаснут", "До луны рукой подать", "Житие Дон Кихота и Санчо" и многим другим картинам.

Скончался 3 февраля 2000. Похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.

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