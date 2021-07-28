Реставрация и новые пространства: какие реформы планирует Минкультуры Грузии в музеях

Министр культуры Грузии обещает дать новую жизнь Музею искусств и Этнографическому музею в Тбилиси и позаботиться о сохранности уникальных экспонатов Золотого фонда

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили будет восстановлен, а реликвии, хранящиеся в Золотом фонде, обретут жизнь, обещает министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани, представляя десятилетний план действий своего ведомства.

Как она отметила на презентации, именно в этот период будет действовать единая политика, и экспонаты, хранящиеся в музеях, будут зарегистрированы на электронных платформах.

Цулукиани подчеркнула, что управление музеями – один из самых болезненных вопросов для министерства культуры.

"За десять лет мы хотим отреставрировать самый большой музей в Грузии, где хранятся до 90 процентов наших музейных экспонатов, – Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили, и дать жизнь реликвиям, хранящимся в Золотом фонде. У нас уже есть договоренность с ЮНЕСКО по поводу направления в Грузию специалистов по консервации дерева, консервации гравированных икон, и Золотой фонд будет также выставлен и доступен, как это было в нашем детстве", – сказала министр.

Также в ходе презентации Цулукиани рассказала о планах на Этнографический музей Георгия Читая, который, по ее словам, должен стать одним из ведущих "зеленых" музеев Грузии.

"Это зеленая зона в центре столицы, раскинувшаяся на десятках гектаров. У нас есть план сделать его одним из ведущих зеленых музеев Грузии, Тбилиси, для создания и развития которого правительство "Грузинской мечты", тогдашний мэр (столицы) Давид Нармания, а теперь Каха Каладзе (действующий мэр Тбилиси) проделали беспрецедентную работу", – отметила министр.

Цулукиани выразила уверенность, что в будущем музей станет также излюбленным местом отдыха тбилисцев, где будут прогулочная и развлекательная зоны, а у детей будет образовательное пространство.

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