Культурное наследие, спорт и молодежь: каков десятилетний план Минкультуры Грузии

Основные направления плана действий Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии на ближайшие десять лет представила глава ведомства Тея Цулукиани

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Всеобщий доступ к культуре и забота о культурном наследии, интеграция всех групп общества в культуру и творческие процессы, поддержка и социальная защита художников, укрепление творческой деятельности и индустрий, развитие и доступ к художественному образованию, популяризация грузинской культуры за рубежом - это основные приоритеты десятилетнего плана Минкультуры Грузии, который презентовала глава ведомства Тея Цулукиани.

Защита культурного наследия

По словам министра, в области охраны культурного наследия к 2030 году будет изучено состояние 75% памятников культурного наследия на территории Грузии, 100% памятников будут зарегистрированы на электронных площадках, 500 памятникам будут проведены исследовательские и реабилитационные работы, а также будет изучено 55% грузинских памятников за пределами страны.

Помимо этого, планируется разработать единую политику управления музеями, соответствующую современным стандартам музейной деятельности. Будет отреставрирован крупнейший музей Грузии – Музей искусств имени Шалвы Амиранашвили, на что будет потрачено 70 миллионов лари (более 22,7 миллиона долларов).

Художественное образование

Цулукиани отметила, что министерство планирует развивать художественное образование – учебные заведения будут работать в столице и регионах. Будут продвигаться учреждения неформального образования: художественные кружки, студии и другие.

Также планируется реформа высшего художественного образования, обновление материально-технической базы высших художественных школ. В результате реформы финансирование высшего художественного образования увеличится на 168% до 28 миллионов лари (9 миллионов долларов). Более того, будет восстановлено до 30 исчезнувших профессий в области культуры и обеспечена система соответствующего непрерывного образования для развития востребованных профессий и трудоустройства молодежи. Будет продвигаться научно-исследовательская деятельность в области культуры.

Культура и право

До 80 миллионов лари (более 25,9 миллиона долларов) ежегодно будут расходоваться на литературную и издательскую деятельность, развитие современной драматургии и театрального искусства, развитие грузинской профессиональной музыки, изобразительного и современного искусства, грузинского фольклора и национальной киноиндустрии.

Министр подчеркнула, что также будет улучшена правовая среда, разработан Кодекс культуры, который станет единым системным правовым документом в области культуры, основанным на принципах справедливости, пропорциональности и защиты прав человека. Кодекс объединит все области и направления, отрегулирует права и обязанности государства, физических и юридических лиц в области культуры, в том числе социальные, экономические и правовые отношения, основные принципы и особенности этих отношений.

Тея Цулукиани отметила, что партнерство государства и частного сектора, экономический потенциал культуры и творческой индустрии будут расти в течение следующих десяти лет. В частности, доля отрасли в ВВП страны увеличится с 2,8% до 3,5%, а доля занятых в сфере культуры увеличится с 5,2% до 5,8%. Доля культурного туризма увеличится с 7,3% до 8%.

Спорт и молодежь

Новшества коснутся и спорта - министерство планирует создать систему спортивного образования, которая будет готовить квалифицированный персонал для каждого вида спорта. Высшие и профессиональные спортивные учебные заведения (спортивные университеты и колледжи) будут оснащены современной учебной, тренировочной и научной инфраструктурой.

Во всех регионах Грузии будет создана многопрофильная спортивная академия с прекрасными возможностями для тренировок по основным видам спорта - борьба, дзюдо, легкая атлетика, тяжелая атлетика, баскетбол, плавание, футбол, регби и так далее.

Кроме этого, в Грузии будут созданы как минимум три специализированных медицинских учреждения, оснащенных новейшим оборудованием, для быстрой и полной реабилитации спортсменов после травм.

Министр коснулась и молодежной стратегии, которая предусматривает развитие молодежи как крупнейшего возобновляемого ресурса страны.

В стране будет исправно работать система неформального образования, будет внедрена система финансирования молодежных инициатив с годовым бюджетом в 5 миллионов лари ( 1,6 миллиона долларов). Также министерство обустроит молодежные лагеря, которые будут собирать по 15 тысяч участников в год. Лагеря будут служить не только для досуга и развлечений, но и для неформального образования и повышения осведомленности по стратегическим вопросам для государства.

На презентации десятилетнего плана Министерства культуры спорта и молодежи Грузии присутствовали представители дипломатического корпуса, международных организаций, законодательной власти Грузии, спортсмены, молодежь и победители конкурсов, объявленных министерством в рамках Программы развития культуры.

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